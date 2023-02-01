【數據解讀】惠譽博華：今年中國經濟增５％，消費復甦是決定因素

《經濟通通訊社１日專訊》惠譽博華工商企業部副總監唐大千發表報告指出，國家統計局公

布的１月ＰＭＩ數據給市場傳遞的直接信息是經濟活動景氣度得以明顯提升。如果從企業規模來

看，大型企業處於擴張區間，而中小企業仍處收縮區間，畢竟防疫舉措調整方才兩個月，中小企

業生產經營恢復還需要時間，但他們已經在正確的軌道上，其ＰＭＩ均有所回升。

惠譽博華指出，服務業ＰＭＩ將更具向上潛力，因為服務業對需求回暖更加敏感，而現在需

求的回暖預期是很強烈的，這從新公布的ＰＭＩ數據中已經可以看到這種趨勢。在惠譽博華的中

性假設下，２０２３年中國宏觀經濟增幅為５％。２０２３年中國經濟增長的決定性因素是消費

復甦的程度，當然這取決於刺激政策的力度和未來疫情的演進。即使這些存在不確定性，防疫措

施的實質性調整引發的消費情景豐富對於消費復甦是一個非常確定和積極的信號。同時，基礎設

施建設仍將在經濟增長中扮演非常重要的角色，房地產投資降幅也將收窄或甚至停止下降。盡管

在國際貿易出口方面會面臨比較大的挑戰，對於２０２３年中國的宏觀經濟復甦還是持樂觀態度

的。（ｃｔ）

