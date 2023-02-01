  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 16:45

【數據解讀】惠譽博華：今年中國經濟增５％，消費復甦是決定因素

　　《經濟通通訊社１日專訊》惠譽博華工商企業部副總監唐大千發表報告指出，國家統計局公
布的１月ＰＭＩ數據給市場傳遞的直接信息是經濟活動景氣度得以明顯提升。如果從企業規模來
看，大型企業處於擴張區間，而中小企業仍處收縮區間，畢竟防疫舉措調整方才兩個月，中小企
業生產經營恢復還需要時間，但他們已經在正確的軌道上，其ＰＭＩ均有所回升。
　　惠譽博華指出，服務業ＰＭＩ將更具向上潛力，因為服務業對需求回暖更加敏感，而現在需
求的回暖預期是很強烈的，這從新公布的ＰＭＩ數據中已經可以看到這種趨勢。在惠譽博華的中
性假設下，２０２３年中國宏觀經濟增幅為５％。２０２３年中國經濟增長的決定性因素是消費
復甦的程度，當然這取決於刺激政策的力度和未來疫情的演進。即使這些存在不確定性，防疫措
施的實質性調整引發的消費情景豐富對於消費復甦是一個非常確定和積極的信號。同時，基礎設
施建設仍將在經濟增長中扮演非常重要的角色，房地產投資降幅也將收窄或甚至停止下降。盡管
在國際貿易出口方面會面臨比較大的挑戰，對於２０２３年中國的宏觀經濟復甦還是持樂觀態度
的。（ｃｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事01/02/2023
《神州經脈》美稱布林肯將訪華　財新製造業PMI低預期　滬指升
人氣文章財經熱話01/02/2023
BDI運費指數回穩兼中遠海能發盈喜　航運股借勢反彈惟勿忽略利淡因素？
人氣文章FOCUS01/02/2023
【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金