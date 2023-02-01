《股林淘金－林家亨》香港航天科技衛星發射成功，業務有新發展

《股林淘金》去年１２月２１日筆者寫了一篇香港航天科技（０１７２５）的分析文章，當

日股價大約６﹒２至６﹒４元，到了１月１０日股價升到最高７﹒７９元，近期跟大市調整，又

再回落到５﹒８元附近。



２０２３年１月１５日香港航天科技公布了全資附屬子公司港航科（深圳）已於當日在太原

衛星發射場成功發射了由長征二號火箭搭載的三個衛星，分別為金紫荊衛星３、４及６號，所有

衛星成功進入預定軌道，至今在正常運作中。到目前為止，集團已累積成功發射了十個衛星，而

由２０２３年至２０２６年期間將繼續製造及發射金紫荊星座項目餘下的約９０多顆衛星。



金紫荊星座項目旗下衛星是屬於混合式低軌高頻衛星，融合光學遙感與合成孔徑雷達，不受

雲雨等天氣影嚮的全天候式即時動態監察功能。金紫荊星座群衛星主要服務於粵港澳大灣區十一

個智慧城市群，其餘尚有服務於農業應用之山東省及東北糧食產區之應用。



該類衛星服務將來會擴展至海外地區發展，根據集團最新公布，已經與非洲吉布提共和國簽

署了諒解備忘錄，將合作建設一個衛星及火箭發射場，該項目包括７座衛星發射台和３座火箭試

驗台，衛星和火箭建造基地，及一系列的基建配套等。該基礎設施於３０年內由吉布提共和國與

中國公司共同管理，期滿後才移交給當地政府，估計未來該設施會為鄰近的地區服務。



Ｆｕｔｕｒｅ ｍａｒｋｅｔ ｉｎｓｉｇｈｔ機構於２０２２年１２月發表的商業航天市

場研究報告，全球小型衛星市場預計將以１５﹒３％的複合年增長持續擴展，在２０３３年市場

規模將會超過５５９億美元，其中以中國，印度的新興經濟體增長最為迅速。



香港航天科技公司的辦事處及衛星製造服務中心位處於香港將軍澳先進製造業中心，上述辦

公室之在線儲存容量足以支持十萬個商業衛星同步使用，所以未來該公司的業務發展空間非常龐

大，長期投資者應多加關注，因為此乃香港唯一上市公司中商業營運的衛星服務企業。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有香港航天科技股份



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