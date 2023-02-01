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即市新聞

01/02/2023 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升１６１點報６﹒７４１０，創半個月新高

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後震盪上行，
盤中一度升至６﹒７３９５，惟升幅其後收窄，最終收報６﹒７４１０，較上個交易日４時３０
分收盤價升１６１點子，創１月１６日以來半個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升９２點子，報６﹒７４５３。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４９２，較上個交易日升１１２點子，
三連升，創１月１７日以來新高；上個交易日報６﹒７６０４。
　
＊市場靜待美國聯儲局利率決議＊
　
　　交易員表示，美國聯儲局利率決議公布在即，市場靜待關鍵風險釋放，日內料缺乏方向。市
場人士亦表示，隨著人民幣重回６﹒７附近的五年交易區間的中間水平，對前期的逆周期政策會
否取消的探討多了起來，若有更多的中美數據支持，例如中國經濟復甦更為確定，則取消的影響
也不大。
　　ＩＮＧ集團大中華區首席經濟學家Ｉｒｉｓ　Ｐａｎｇ最新觀點認為，當前取消去年實施的
逆周期舉措似乎為時尚早，待人民幣回到６﹒５附近似乎是一個更合理時機，但也不能排除近期
就採取行動可能性，因為中國政府希望經濟在重新開放期間平穩復甦。（ｊｔ）

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