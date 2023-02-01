【ＦＯＣＵＳ】負資產宗數飆升，樓市入市良機？

【ＦＯＣＵＳ】全球最臭名昭著的「高樓價」城市齊傳出壞消息－－香港上季負資產住宅宗

數飆升２１倍；三藩市樓價按年錄自２０１２年以來最大跌幅；悉尼樓價中位數１月跌穿百萬澳

元。眼見一眾香江地產佬紛紛振臂高呼樓市否極泰來、價格大升在即，眼下到底是否入市良機？



＊業界紛預期港樓全年反彈＊



壓死駱駝，只需一根稻草？本港樓價經歷去年首三季的下跌８﹒５％，令５３３宗住宅負資

產浮出水面；隨後第四季再跌７﹒７％，驟然激起規模超金融海嘯的負資產巨浪，按季飆升近

２２倍錄１２１６４宗，錄２００５年第一季以來最高。

但面對自２００３年ＳＡＲＳ爆發以來的最長跌浪（截至去年底連跌７個月），突然井噴的

１月成交量令業界斷言「小陽春」提前到來，紛紛預期港樓全年反彈５％至１０％，甚至押注中

原指數將升穿１９１﹒３４紀錄高點，是耶，非耶？



＊高才生力軍 ＶＳ 離職退學 ＊



先看被業界寄予樓市生力軍厚望的港府「高端人才通行證」等計劃，目標每年吸納３﹒５萬

人，線上申請平台自１２月２８日推出後，首兩周接獲５８００個申請，而年薪２５０萬元或以

上的超過８００人，可謂反應踴躍。

但另一邊廂，去年八大教員離職率７﹒４％（３６１人）創２５年新高，資助學位（學士學

位、副學位及研究院課程）退學率３﹒２％（２７１１人）同錄２０年薪高。

此外，據政府統計處上月公布，內地來港定居未足７年人士佔居港人口比例，已由２０１６

年的２﹒４％降至２０２１年的１﹒９％，而２０２１年１３﹒４８萬人更較２０１１年的

１７﹒１３萬人減少逾３﹒６萬。



＊「幻想中的財富」齊褪色＊



再放眼全球，跟香港一樣位列全球最難負擔樓價前十的三藩市，Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ

樓價指數顯示１１月錄按年跌近１﹒６％，結束自２０１９年１０月以來升勢，從去年５月歷史

高位累計回吐近１２％；而全美２０大城市整體房價指數錄連跌５個月，為２０１２年以來最長

跌浪。至於同樣以貴出名的悉尼，住宅中位數１月正式跌穿百萬澳元，過去一年累計跌幅

１３﹒８％。

以上種種，都印證「黑天鵝之父」Ｎａｓｓｉｍ Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｔａｌｅｂ周一的最

新觀點，近零利率時代引發的房地產、加密貨幣等一系列巨大的資產泡沫，「歡樂時光已結束」

，預期「幻想中的財富」規模高逾５０００億美元。另據彭博統計，全球房地產市場陷入困境的

債務近１７５０億美元。

最新的證據包括，繼黑石旗下房地產基金限制贖回後，喜達屋（Ｓｔａｒｗｏｏｄ）、

ＫＫＲ旗下的房地產基金同加入限制提款。有何 啟示？

相比加入負債一族，手中現金的價值或遠比想像的還要珍貴。

