【大國博弈】人民日報：中美須找到正確相處之道，盲目反華行不通

《經濟通通訊社１日專訊》官媒《人民日報》發表署名文章，認為中美必須找到正確相處之

道，搞盲目反華是行不通。

文章指出，近年美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念，導致中

美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來不穩定因素。美方應該明白，任何時候世界都有

競爭，但競爭應該是相互借鑑、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。

文章表示，國家主席習近平指出，中美兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行。有了原

則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。兩國元首早前在峇里島會晤期間，兩國元

首一致認同確立中美關係指導原則的重要性，就此進行建設性探討。

中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也

還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種

不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。美方必須準確把握這一點，避免任由

意識形態偏見裹挾對華政策，切實將「尊重中國的體制，不尋求改變中國體制」等承諾體現在具

體行動上，而不是說一套做一套。

文章又稱，遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗

衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還

是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。（ｃａ）

