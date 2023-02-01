《樓市亮話－湯文亮》美聯儲局最多再加息０﹒２５％

《樓市亮話》在農曆新年期間，有消息傳出美聯儲局不會再加息，我認為消息的可信程度很

高，而事實上美聯儲局在去年做得最蠢的事就是加息，而且加得又快又急，未能將加息效用發揮

出來，如果每次只是加０﹒２５％而不是０﹒７５％，加息的效果會好得多，所以，美聯儲局不

再加息絕對是有理由。不過，先要做一個ｗａｒｎ ｄｏｗｎ，下星期議息可能仍然會加息，但

只是如０﹒２５％，如果真的是加０﹒２５％，我恐怕香港樓市會起哄，因為所有話樓市會大跌

的人，最主要的理由都是加息。



有人話我亂咁講，我寫得出來，一定有因有果，主要是美聯儲局加了咁多次息，開始時非常

有效，美匯一下子由９５去到１１４，但最後兩次，總共加了１﹒５％，美匯不但沒有好似預期

升超過１２０，反而下跌至１０２，而且有很多國家出售美債，中國唔在講，其他國家包括日本

、瑞士、沙特阿拉伯甚至以色列都出售美債，估計有更多國家出售美元。換句話說，加息不能令

美匯上升，美國不能以強美元去掠奪其他國家資產。這個結果令到鮑威爾知道，加息的效果由正

變負，如果再加息只會令更多國家放棄持有美元，而那些國家的美元是在低水時買入，現在趁強

美元賣走，賺咗唔知幾多錢，鮑威爾可能知道，他是為他人作嫁衣裳。



很多人未必了解這個操作，其實很簡單，例如有一個千伙單位樓盤，地產商以低價推出一半

單位給炒家，見到銷售情況理想，於是大幅加價三成，結果是一個單位都賣唔走，因為打算買樓

的用家可以從炒家買，而且不用加價三成咁多，炒家賺十幾個％已經很開心，試問地產商是不是

搬起石頭砸自己的腳，如果地產商每次加幾個％，反而可能會賣走一些單位。



美聯儲局加息將美匯推高，以前用低價買美元的人就會賣走，令到買美債的人不會太多，達

不到美聯局的要求，如果不是加息加得太急，美匯沒有大幅上升，持有美元的人亦不會出售，而

打算買美元避險的會買美債，這才是鮑威爾要的結果，所以，我才認為美聯儲局不會再加息。《

紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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