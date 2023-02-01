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01/02/2023 10:49

【新冠感染】孔繁毅同意獨立調查抗疫工作，讓結果更具公信力

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府專家顧問孔繁毅表示，絕對同意成立獨立調查委員會，檢討
過去３年抗疫工作的不足，並應公開檢討報告，以便在應對下一次疫情時，可以做得更好。他認
為，如果政府自行進行內部檢討，或會受盲點影響，獨立調查較具公信力。
　　孔繁毅在一個電台節目上表示，檢討範圍應該較闊，包括檢測和追蹤工作，以及第五波時，
安排長者入院的流程、人手編配和病床調動等安排，亦應檢討過去３年的隔離及出入境檢疫政策

　
＊新冠全球大流行，有需要宏觀地檢討＊
　
　　孔繁毅強調，成立獨立調查委員會，並非要追究官員或政府部門，而是較客觀、針對性地檢
討，建議可以邀請內地、海外和本地專家，以及安老院和私人檢測中心等持分者參與，讓調查結
果更具公信力。他認為新冠疫情有別於２００３年沙士疫情，指沙士特別影響香港和內地，但新
冠病毒就在全球大流行，而且持續的時間較長，因此有需要宏觀地檢討。
　
＊陳凱欣：不少問題已經知道＊
　
　　出席同一節目的立法會議員陳凱欣表示，新冠病毒已成風土病，或將不時出現新情況，現時
應該是看到甚麼問題便立即處理，不是等待成立委員會再花長時間研究，而新冠疫情與當年沙士
不同，沙士後當局成立衞生防護中心，轄下有多個委員會研究不同事宜，政府亦邀請傳染病專家
設立專家顧問團，相信不少問題已經知道。
　　香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉表示，理解有些人認為獨立調查委員會是追
究責任而感到抗拒，但調查非要追究責任，只為汲取經驗，改善下次抗疫工作，又說今次疫情奪
去過萬人的性命，遠多於當年沙士有２９９人離世。（ｃｌ）

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