【新冠感染】孔繁毅同意獨立調查抗疫工作，讓結果更具公信力

《經濟通通訊社１日專訊》政府專家顧問孔繁毅表示，絕對同意成立獨立調查委員會，檢討

過去３年抗疫工作的不足，並應公開檢討報告，以便在應對下一次疫情時，可以做得更好。他認

為，如果政府自行進行內部檢討，或會受盲點影響，獨立調查較具公信力。

孔繁毅在一個電台節目上表示，檢討範圍應該較闊，包括檢測和追蹤工作，以及第五波時，

安排長者入院的流程、人手編配和病床調動等安排，亦應檢討過去３年的隔離及出入境檢疫政策

。



＊新冠全球大流行，有需要宏觀地檢討＊



孔繁毅強調，成立獨立調查委員會，並非要追究官員或政府部門，而是較客觀、針對性地檢

討，建議可以邀請內地、海外和本地專家，以及安老院和私人檢測中心等持分者參與，讓調查結

果更具公信力。他認為新冠疫情有別於２００３年沙士疫情，指沙士特別影響香港和內地，但新

冠病毒就在全球大流行，而且持續的時間較長，因此有需要宏觀地檢討。



＊陳凱欣：不少問題已經知道＊



出席同一節目的立法會議員陳凱欣表示，新冠病毒已成風土病，或將不時出現新情況，現時

應該是看到甚麼問題便立即處理，不是等待成立委員會再花長時間研究，而新冠疫情與當年沙士

不同，沙士後當局成立衞生防護中心，轄下有多個委員會研究不同事宜，政府亦邀請傳染病專家

設立專家顧問團，相信不少問題已經知道。

香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉表示，理解有些人認為獨立調查委員會是追

究責任而感到抗拒，但調查非要追究責任，只為汲取經驗，改善下次抗疫工作，又說今次疫情奪

去過萬人的性命，遠多於當年沙士有２９９人離世。（ｃｌ）

