【外圍經濟】亞馬遜阻員工成立工會違美聯邦勞動法

《經濟通通訊社１日專訊》美國國家勞資關係委員會的法官在案件中做出裁決，表示亞馬遜
違反了聯邦勞動法，阻止紐約市兩家工廠的員工成立工會。
法官表示，亞馬遜提出威脅，表示如果員工選擇成立工會，就會暫停加薪或改善福利。此外
，亞馬遜亦刪除了一名員工在網上留言板上的留言，留言是邀請同事簽署請願書以將六月節定為
有薪假期。
亞馬遜發言人未就此作出回應。（ｒｃ）
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