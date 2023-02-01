【企業盈警】好孩子國際（０１０８６）料去年純利跌最多９２％

《經濟通通訊社１日專訊》好孩子國際（０１０８６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利介乎約１０００萬至５０００萬元，下跌介乎６０﹒９４％至９２﹒１９％。

該集團指，純利減少主因毛利額減少，由於中國持續疫情相關封鎖、全球供應鏈紊亂以及去

年第四季度美國主要零售商的整體去庫存而導致收益下降。至於整體毛利率保持穩定。（ｗｈ）

