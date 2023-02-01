【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒２億元，買美團沽沽騰訊

《經濟通通訊社１日專訊》昨日（３１日）恒指高開１２０點，報２２１９０點。最高升
２１４點報２２２８４點，最低跌４３８點報２１６３１點。恒指收報２１８４２點，跌２２７
點或１﹒０３％。
北水全日淨流出６３﹒２億元，減少８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國石油股份（００８５７）、洛陽鉬業（０３９９３）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１７３８﹒２２億元減少１４﹒５％。其中港股通成交４１３﹒１億元，佔總成交
２３﹒８％。
美團升０﹒６３％報１７４﹒６元，北水淨買入３﹒６億元；中國石油股份跌０﹒２４％報
４﹒１７元，北水淨買入２﹒９億元；洛陽鉬業升２﹒９６％報４﹒５２元，北水淨買入１﹒６
億元。
騰訊控股跌１﹒２９％報３８２﹒２元，北水淨賣出２０﹒４億元；香港交易所跌２％報
３５２﹒４元，北水淨賣出９﹒１億元；建設銀行跌１﹒１７％報５﹒０８元，北水淨賣出
６﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３﹒５６
中國石油股份 （００８５７） ２﹒９１
洛陽鉬業 （０３９９３） １﹒５９
小米集團 （０１８１０） １﹒１１
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒５５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －２０﹒４４
香港交易所 （００３８８） －９﹒０８
建設銀行 （００９３９） －６﹒７０
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒９２
工商銀行 （０１３９８） －１﹒４７
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