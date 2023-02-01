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01/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒２億元，買美團沽沽騰訊

　　《經濟通通訊社１日專訊》昨日（３１日）恒指高開１２０點，報２２１９０點。最高升
２１４點報２２２８４點，最低跌４３８點報２１６３１點。恒指收報２１８４２點，跌２２７
點或１﹒０３％。
　　北水全日淨流出６３﹒２億元，減少８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國石油股份（００８５７）、洛陽鉬業（０３９９３）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１７３８﹒２２億元減少１４﹒５％。其中港股通成交４１３﹒１億元，佔總成交
２３﹒８％。
　　美團升０﹒６３％報１７４﹒６元，北水淨買入３﹒６億元；中國石油股份跌０﹒２４％報
４﹒１７元，北水淨買入２﹒９億元；洛陽鉬業升２﹒９６％報４﹒５２元，北水淨買入１﹒６
億元。
　　騰訊控股跌１﹒２９％報３８２﹒２元，北水淨賣出２０﹒４億元；香港交易所跌２％報
３５２﹒４元，北水淨賣出９﹒１億元；建設銀行跌１﹒１７％報５﹒０８元，北水淨賣出
６﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒５６
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　２﹒９１
　　洛陽鉬業　　　（０３９９３）　　　　　　１﹒５９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒１１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　－２０﹒４４
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－９﹒０８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－６﹒７０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒９２
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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