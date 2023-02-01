《日入而息》本港去年經濟收縮３﹒５％，澳門１月賭收增近８３％

《今天重點》

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本港第四季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒２％，全年跌３﹒５％

李家超稱本港經濟動力明顯加強，今年迎來良好開局；李家超明午率官員主持「你好，香港！」

啟動禮，連串活動推廣香港

中總蔡冠深稱通關復常對本港經濟邁向復甦有關鍵作用；冀兩地取消核酸檢測，未來將出訪歐盟

證監會料下年度赤字逾５﹒６６億元，預算收入升近２０％

據報吉利旗下電動車品牌極氪將推出新款ＳＵＶ；吉利（００１７５）旗下英國跑車品牌Ｌｏｔ

ｕｓ擬赴美借殼上市；吉利（００１７５）極氪上月交付量按年減少約１２％

傳中國準備習近平訪俄工作，外交部稱沒有信息提供

中證監表示註冊制大幅優化上市條件，但不代表放鬆監管；中證監發行ＩＰＯ註冊管理辦法草案

，涉註冊制安排等

澳門１月賭收按年大增８２﹒５％，遠勝預期；澳門金管局今起推債券回購優化市場流動資金安

排

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《即日市況》

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恒指全日高收２２９點報２２０７２，百度收升９％，比亞迪漲６％

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《深滬股市》

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資金流入增，滬綜指收升０﹒９％，券商汽車股拉漲

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《美元匯價》

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留意鮑威爾發言，歐元關鍵阻力１﹒０９５０

歐元最新報１﹒０８８５╱８７，日圓最新報１２９﹒８８╱９２

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）為國泰航空提供線上收款方案

紛美包裝（００４６８）獲新巨豐斥１０億元入主，股份下午復牌

優必選科技遞交赴港上市申請，或成人形機器人第一股

信置（０００８３）兔年推５新盤涉３０００伙，料全年樓價平穩向上

據報吉利旗下電動車品牌極氪將推出新款ＳＵＶ；吉利（００１７５）旗下英國跑車品牌Ｌｏｔ

ｕｓ擬赴美借殼上市；吉利（００１７５）極氪上月交付量按年減少約１２％

恒隆集團（０００１０）及恒隆地產（００１０１）陳文博稱內地及香港復甦，看好房地產業務

前景

羚邦（０２２３０）ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ票房破３６００萬

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）已購回５０萬美元票據

普銳醫療與港怡醫院簽訂高級別ＭＯＵ，推動手術機械人技術創新

聯交所譴責中國中石控股（０１１９１），向７名董事發出董事不適合性聲明

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《國企紅籌》

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復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ１５完成首例１期臨床受試者給藥

紫金礦業（０２８９９）完成收購蘇里南金礦項目

深高速（００５４８）１２月梅觀高速路費收入１１４１﹒９萬元人民幣

中國信達（０１３５９）完成分拆信達證券並於上交所上市

綠色動力（０１３３０）去年垃圾進廠量按年增８﹒２％

白雲山（００８７４）售第６次新增基礎資產，涉約３﹒１２億元人民幣

長城環亞（００５８３）徐永樂辭任行政總裁等職務，由黃蔚接任

天津發展（００８８２）向銀行貸款１億元，承諾天津國資委續持過半股權

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《神州民企》

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醫渡科技（０２１５８）宮盈盈辭任首席執行官，由徐濟銘接任

理想汽車（０２０１５）１月新車交付量按年增２３﹒４％

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《中國要聞》

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習近平稱擴消費需求，促科技自強，規範資本發展

特斯拉去年在華營收１８１億美元，增速放緩至３１％

廣東新春開工出招「搶人」，推「點對點」返崗專列

上海去年實際使用外資２３９﹒６億美元，增０﹒４％

銀川保時捷疑擺烏龍賤賣豪車遭搶購，僅保留首份訂單

寶馬部分在華銷售車型今起漲價，據報最高漲２萬元

網易開放暴雪遊戲退款申請通道，截止日期６月３０日

ＩＮＧ表示內地ＰＭＩ帶來驚喜，春節假期消費復甦強勁

中國船舶外高橋造船交付兔年首艘船舶

據報Ｓｏｎｙ逾九成相機生產由中國轉移至泰國

深圳金融業增加值去年首破５千億關，同比增８﹒２％

１月財新中國製造業ＰＭＩ升至４９﹒２，仍低榮枯線

富士康鄭州園區節後返工率已接近１００％

人行１５５０億逆回購利率持平，收水２９２０億；人行表示去年小額貸款減少３３７億元

交通部表示加快碼頭改建擴建，保障物流供應鏈穩定暢通

中國百強房企１月銷售操盤額按年跌三成，按月近腰斬

中指院表示１月百強房企銷售額同比降幅擴至逾三成

官媒建議加快出台舉措，引導銀行降低存量房貸利率

貝殼研究院表示５０城二手房價１７個月來首次環比止跌

貴州擬發行政府債券置換隱性債務，爭取銀行展期降息

陝西最大民企欠十億貨款，內媒曝上海封控致資金斷裂

劉鶴出席國企改革三年總結會議，新一輪改革箭在弦上

中期協表示１月全國期市成交額按年下降１８﹒０４％

銀行紛降利率力推消費貸，據報最高額度達２００萬元

Ａ股券商去年業績普遍下滑，今年首季或迎修復窗口

內地修改跨境電商稅收政策，被退運回國商品獲免關稅

中證監表示註冊制大幅優化上市條件，但不代表放鬆監管；中證監發行ＩＰＯ註冊管理辦法草案

，涉註冊制安排等

寶尊電商完成收購Ｇａｐ上海，將負責內地及港澳業務

惠譽博華表示今年中國經濟增５％，消費復甦是決定因素

傳中國準備習近平訪俄工作，外交部稱沒有信息提供

中原銀行原副監事長賈繼紅接受監察調查

光大證券上海分公司總經理王汗青被黨內記過處分

中國銀聯終止９家村鎮銀行成員資格

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒０１％，報１５４２０﹒１３點

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《國際要聞》

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眾院共和黨討論債務上限策略，麥卡錫將與拜登討論

美國和印度加強軍事合作，共享先進國防和電腦技術

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《外圍經濟》

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亞馬遜阻員工成立工會違美聯邦勞動法

原糖供應問題令價格升至２０１６年以來高位

埃克森去年利潤增１﹒６倍至５９０億美元，創新高

投產５３年，波音交付最後一架７４７珍寶客機

美國人選擇搬離高稅收的紐約，移居到較溫暖州份

美國大多數城市的通脹率高於薪酬增幅，洛杉磯除外

聯合航空等５０００萬美元成立聯營公司生產綠色燃料

英國或重罰無登記離岸物業之外國實體

阿達尼事件引發外國投資者大舉撤離印度股市

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《大國博弈》

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人民日報表示中美須找到正確相處之道，盲目反華行不通

加國安大略省教師養老金據報暫停投資中國非上市資產

美北達科他州將叫停阜豐粟米加工廠項目

外交部批評北約渲染中國威脅，反對美英澳建安全關係

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《其他消息》

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消息指第二階段通關有望下周一或之前實施

麥美娟稱將有序重啟香港與內地青年交流和實習計劃

楊永杰稱啟德居民擔心「簡約公屋」長期存在，建議修改選址

評論指交椅洲人工島公眾諮詢「鬼祟」，發展局表示感莫名其妙

證監會料下年度赤字逾５﹒６６億元，預算收入升近２０％

李家超稱本港經濟動力明顯加強，今年迎來良好開局；李家超明午率官員主持「你好，香港！」

啟動禮，連串活動推廣香港

李慧琼去信當局，要求交代「簡約公屋」退場時間表及安排

田北辰憂遊客減少令天星小輪日後要頻密大幅加價

澳門１月賭收按年大增８２﹒５％，遠勝預期

澳門金管局今起推債券回購優化市場流動資金安排

賀一誠會見譚耀宗等一行，冀吸引更多港資共同推動大灣區發展

陳日君從梵蒂岡返港後不適，正在醫院留醫

本港第四季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒２％，全年跌３﹒５％

深股通額度全日用５１億元，外資連續１６日淨流入；滬股通額度全日用４３億元，外資流入近

７０億元

世紀２１料全年樓價升７％至８％，冀政府逐步減辣

ＢＮＯ簽證計劃推出兩周年，１４﹒４５萬港人移英展開新生活

據報啟德方艙或改建成青年宿舍

經絡表示１月樓花按揭增３５％，匯豐奪現樓及樓花冠軍；去年新取用按揭宗數９年低，Ｈ按比

例跌穿七成

畢馬威表示防疫措施放寬利好港資管業，冀設專責小組評估激勵舉措

沙宣道近百年大宅放售估值逾５億元，３月底截標

上海商業銀行全線分行周六恢復正常服務

中總蔡冠深稱通關復常對本港經濟邁向復甦有關鍵作用；冀兩地取消核酸檢測，未來將出訪歐盟

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ表示港人新春澳門跨境交易人數增１９倍

大灣區航空推兩程來回機票組合，來回兩目的地只售３０００元

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《新冠感染》

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中國今日起對南韓入境旅客實施落地核酸檢測

孔繁毅同意獨立調查抗疫工作，讓結果更具公信力

平機會表示食肆診所拒確診者使用服務或違殘疾歧視條例

日本考慮放寬對中國旅客的入境防疫管控措施

部分跨境學生因未能完成核酸檢測而未有回校

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