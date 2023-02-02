《出旗制勝－麥穎儀》恒指２２０００點水平爭持

《出旗制勝》港股通南向交易本周一（３０日）恢復，恒指連續兩日回調，並回補農曆春節

假期後的上升裂口。上日（１日）喘定靠穩，重返１０天線約２２０００點水平位置，整體仍處

於由去年１０月尾向上延伸的上升軌之上。

隔夜，美聯儲如市場預期加息１╱４厘，美股三大指數整體先抑後揚，恒指今早（２日）承

接外圍升勢高開逾２００點。對比近三個月港股與美股表現，截至上日，恒指累計升幅約５０％

，美股三大指數升幅則在４％－８﹒５％不等。投資者如繼續看好恒指，或可留意恒指牛

５１６０６，收回價２１５００點，槓桿比率２４﹒２倍，換股比率１００００兌１，２０２４

年１２月３０日到期；如看淡，或可留意恒指熊６９６９３，收回價２３０００點，槓桿比率

２５﹒３倍，換股比率２００００兌１，２０２３年７月２８日到期。

匯豐（００００５）股價上月節節高升，周一高位與去年最後一個交易日收市價相比，累計

升逾２０％，同時亦留下多個上升裂口，近日升勢有所放緩，上日更見逆市回吐１﹒６％。根據

ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀╱悲觀情緒資金流專頁數據，匯豐於１月２６至２月１日悲觀資金

流合計逾３０００萬，樂觀╱悲觀比例接近３：７。匯豐股價今早高開１﹒１％投資者如看好匯

豐，或可留意匯豐購１２４０４，行使價６５﹒８８元，實際槓桿１２﹒４倍，換股比率１０兌

１，２０２３年７月２８日到期；如看淡，或可留意匯豐沽１２４０６，行使價５０元，實際槓

桿６﹒５倍，換股比率１０兌１，２０２３年７月２８日到期。

百度（０９８８８）近日走勢顯著增強，公司擬在３月份推出一款類似於ＣｈａｔＧＰＴ的

人工智能聊天機械人服務，引發市場關注。輪場資金方面，百度好倉連續三日見投資者資金流入

，三日樂觀資金流逾１３００萬元。投資者如看好百度，或可留意百度購２４９４１，行使價

１６０﹒８８元，實際槓桿３倍，換股比率１００兌１，２０２３年８月３０日到期；如看淡，

或可留意百度沽２８４１２，行使價７８元，實際槓桿４﹒３倍，換股比率５０兌１，２０２３

年６月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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