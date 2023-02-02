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02/02/2023 14:23

《出旗制勝－麥穎儀》恒指２２０００點水平爭持

　　《出旗制勝》港股通南向交易本周一（３０日）恢復，恒指連續兩日回調，並回補農曆春節
假期後的上升裂口。上日（１日）喘定靠穩，重返１０天線約２２０００點水平位置，整體仍處
於由去年１０月尾向上延伸的上升軌之上。
　　隔夜，美聯儲如市場預期加息１╱４厘，美股三大指數整體先抑後揚，恒指今早（２日）承
接外圍升勢高開逾２００點。對比近三個月港股與美股表現，截至上日，恒指累計升幅約５０％
，美股三大指數升幅則在４％－８﹒５％不等。投資者如繼續看好恒指，或可留意恒指牛
５１６０６，收回價２１５００點，槓桿比率２４﹒２倍，換股比率１００００兌１，２０２４
年１２月３０日到期；如看淡，或可留意恒指熊６９６９３，收回價２３０００點，槓桿比率
２５﹒３倍，換股比率２００００兌１，２０２３年７月２８日到期。
　　匯豐（００００５）股價上月節節高升，周一高位與去年最後一個交易日收市價相比，累計
升逾２０％，同時亦留下多個上升裂口，近日升勢有所放緩，上日更見逆市回吐１﹒６％。根據
ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀╱悲觀情緒資金流專頁數據，匯豐於１月２６至２月１日悲觀資金
流合計逾３０００萬，樂觀╱悲觀比例接近３：７。匯豐股價今早高開１﹒１％投資者如看好匯
豐，或可留意匯豐購１２４０４，行使價６５﹒８８元，實際槓桿１２﹒４倍，換股比率１０兌
１，２０２３年７月２８日到期；如看淡，或可留意匯豐沽１２４０６，行使價５０元，實際槓
桿６﹒５倍，換股比率１０兌１，２０２３年７月２８日到期。
　　百度（０９８８８）近日走勢顯著增強，公司擬在３月份推出一款類似於ＣｈａｔＧＰＴ的
人工智能聊天機械人服務，引發市場關注。輪場資金方面，百度好倉連續三日見投資者資金流入
，三日樂觀資金流逾１３００萬元。投資者如看好百度，或可留意百度購２４９４１，行使價
１６０﹒８８元，實際槓桿３倍，換股比率１００兌１，２０２３年８月３０日到期；如看淡，
或可留意百度沽２８４１２，行使價７８元，實際槓桿４﹒３倍，換股比率５０兌１，２０２３
年６月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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