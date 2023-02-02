《盤後部署》恒指高開低走，吉利跌逾３％，現時無須急於離場！

《經濟通通訊社２日專訊》恒指今日高開２０４點，報２２２７６，早段走勢平穩，重磅科

技股及汽車股維持升勢。恒指半日升９０點，報２２１６２。

午市走勢轉弱，美團（０３６９０）跌幅擴大，吉利（００１７５）由升轉跌，加上內房股

全日維持跌勢，恒指最終高開低收，並再度在兩萬二關以下收市。

恒指全日報２１９５８，跌１１３點或跌０﹒５２％，主板成交１４００﹒５１億元。國企

指數報７５０５，跌５４點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４６９６，升０點或升０﹒０２％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２８５，升０點或升０﹒０２％，成交４２８６﹒６３億

元人民幣；深證成份指數報１２１３１，跌２６點或跌０﹒２２％，成交２４９９﹒６０億元人

民幣。



＊百度續熱炒，收市升近５％＊



科技股方面，美團跌１﹒９４％，報１７６﹒６元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１﹒１８％

，報２０１﹒２元；小米（０１８１０）升１﹒３３％，報１３﹒６８元；百度（０９８８８）

受聊天機械人的概念炒熱，今日續升４﹒９９％，報１５１﹒５元，為表現最佳藍籌股。

內房及物管股方面，碧桂園服務（０６０９８）為表現最差藍籌股，收市跌５﹒９９％，報

２０﹒４元；碧桂園（０２００７）跌３﹒９６％，報２﹒９１元；華潤萬象生活

（０１２０９）跌３﹒２９％，報４４﹒０５元；中海外（００６８８）跌３﹒０４％，報

２０﹒７５元。



＊極氪交付量按年跌１２％＊



部分汽車股有回吐。吉利宣布，旗下高端智能電動汽車公司極氪，１月交付汽車３１１６部

，按年減少約１２％。股價今日跌３﹒３１％，報１２﹒８４元，成交約６６４２萬股，涉資

８﹒６６億元，盤中高見１３﹒５元，最低見１２﹒８２元。

從分鐘圖看，吉利今日僅在開市頭一分鐘以裂口高開，突破２５０天線（位於１３﹒３５元

），高見１３﹒５元，但頭一分鐘已呈大陰燭形態，其後股價反覆下跌，尾段沽沉重，最終以

１２﹒８４元收市。事實上，由去年８月高位１８﹒７４元至１０月低位８﹒３元，此跌浪的

０﹒５倍反彈阻力為１３﹒５２元，與今日高位相近，加上受汽車交付量減少的消息拖累，形成

先衝高後走低的走勢。

然而，吉利的１０、２０及５０天線仍上升中，由去年１１月開始的上升軌仍未受破壞，技

術上未有急速轉差。持貨者可視２０天線（目前為１２﹒２５元）為最終防線，收市失守此位才

離場。

其他汽車股方面，比亞迪（０１２１１）升０﹒７７％，報２６２元；蔚來（０９８６６）

跌５﹒３３％，報９２﹒３元；小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒７１％，報４３元；理想汽車

（０２０１５）升１﹒９２％，報１０５﹒９元。（ｅｒ）

