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02/02/2023 16:34

《盤後部署》恒指高開低走，吉利跌逾３％，現時無須急於離場！

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指今日高開２０４點，報２２２７６，早段走勢平穩，重磅科
技股及汽車股維持升勢。恒指半日升９０點，報２２１６２。
　　午市走勢轉弱，美團（０３６９０）跌幅擴大，吉利（００１７５）由升轉跌，加上內房股
全日維持跌勢，恒指最終高開低收，並再度在兩萬二關以下收市。
　　恒指全日報２１９５８，跌１１３點或跌０﹒５２％，主板成交１４００﹒５１億元。國企
指數報７５０５，跌５４點或跌０﹒７２％。恒生科技指數報４６９６，升０點或升０﹒０２％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３２８５，升０點或升０﹒０２％，成交４２８６﹒６３億
元人民幣；深證成份指數報１２１３１，跌２６點或跌０﹒２２％，成交２４９９﹒６０億元人
民幣。
　
＊百度續熱炒，收市升近５％＊
　
　　科技股方面，美團跌１﹒９４％，報１７６﹒６元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１﹒１８％
，報２０１﹒２元；小米（０１８１０）升１﹒３３％，報１３﹒６８元；百度（０９８８８）
受聊天機械人的概念炒熱，今日續升４﹒９９％，報１５１﹒５元，為表現最佳藍籌股。
　　內房及物管股方面，碧桂園服務（０６０９８）為表現最差藍籌股，收市跌５﹒９９％，報
２０﹒４元；碧桂園（０２００７）跌３﹒９６％，報２﹒９１元；華潤萬象生活
（０１２０９）跌３﹒２９％，報４４﹒０５元；中海外（００６８８）跌３﹒０４％，報
２０﹒７５元。
　
＊極氪交付量按年跌１２％＊
　
　　部分汽車股有回吐。吉利宣布，旗下高端智能電動汽車公司極氪，１月交付汽車３１１６部
，按年減少約１２％。股價今日跌３﹒３１％，報１２﹒８４元，成交約６６４２萬股，涉資
８﹒６６億元，盤中高見１３﹒５元，最低見１２﹒８２元。
　　從分鐘圖看，吉利今日僅在開市頭一分鐘以裂口高開，突破２５０天線（位於１３﹒３５元
），高見１３﹒５元，但頭一分鐘已呈大陰燭形態，其後股價反覆下跌，尾段沽沉重，最終以
１２﹒８４元收市。事實上，由去年８月高位１８﹒７４元至１０月低位８﹒３元，此跌浪的
０﹒５倍反彈阻力為１３﹒５２元，與今日高位相近，加上受汽車交付量減少的消息拖累，形成
先衝高後走低的走勢。
　　然而，吉利的１０、２０及５０天線仍上升中，由去年１１月開始的上升軌仍未受破壞，技
術上未有急速轉差。持貨者可視２０天線（目前為１２﹒２５元）為最終防線，收市失守此位才
離場。
　　其他汽車股方面，比亞迪（０１２１１）升０﹒７７％，報２６２元；蔚來（０９８６６）
跌５﹒３３％，報９２﹒３元；小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒７１％，報４３元；理想汽車
（０２０１５）升１﹒９２％，報１０５﹒９元。（ｅｒ）

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