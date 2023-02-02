【外圍經濟】巴西央行決定維持基準利率在１３﹒７５厘

《經濟通通訊社２日專訊》巴西央行周三（１日）決定維持基準利率在１３﹒７５厘，符合

市場預期。央行稱，預期通脹水平仍會在較長時間內偏離目標。

這是巴西央行自左翼總統盧拉上台以來首次議息，該國自去年８月以來一直維持現有利率不

變。目前當地通脹水平約為５﹒８％，較去年的１２％峰值大幅回落，但燃油成本仍在上升，推

動通脹預期。（ｊｆ）

