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02/02/2023 11:15

【外圍經濟】巴西央行決定維持基準利率在１３﹒７５厘

　　《經濟通通訊社２日專訊》巴西央行周三（１日）決定維持基準利率在１３﹒７５厘，符合
市場預期。央行稱，預期通脹水平仍會在較長時間內偏離目標。
　　這是巴西央行自左翼總統盧拉上台以來首次議息，該國自去年８月以來一直維持現有利率不
變。目前當地通脹水平約為５﹒８％，較去年的１２％峰值大幅回落，但燃油成本仍在上升，推
動通脹預期。（ｊｆ）

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