【外圍經濟】巴西央行決定維持基準利率在１３﹒７５厘

《經濟通通訊社２日專訊》巴西央行周三（１日）決定維持基準利率在１３﹒７５厘，符合
市場預期。央行稱，預期通脹水平仍會在較長時間內偏離目標。
這是巴西央行自左翼總統盧拉上台以來首次議息，該國自去年８月以來一直維持現有利率不
變。目前當地通脹水平約為５﹒８％，較去年的１２％峰值大幅回落，但燃油成本仍在上升，推
動通脹預期。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話02/02/2023
《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
|大行報告02/02/2023
【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價 劈恒生至$116兼叫沽
|財經熱話02/02/2023
【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2% 短炒有較大獲利空間？
|財經熱話02/02/2023
【美鷹加息】余偉文：美加息周期未結束 港元拆息或保持較高水平
|開市Good Morning02/02/2023
林家亨：受購車補貼退場拖累 料今年各車企交付量難及去年
|市場動向02/02/2023
Payment Asia帶動線上線下交易量 擴大商戶客戶群
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰