【國際要聞】英國５０萬人大罷工，法國反對派阻退休改革方案過關

《經濟通通訊社２日專訊》英法兩國被大罷工浪潮席捲。英國教師、火車司機，以及公務員

爭取加薪，周三（１日）舉行２０１１年以來最大規模罷工，工會稱有５０萬人參與。

其中，有多達３０萬教師參與，導致各地學校關閉。此外，大部分鐵路服務暫停。由於入境

處職員加入罷工行列，政府調派軍隊協助執行邊境巡邏。

在法國，在本周連續舉行２日全國百萬人大罷工，反對派在國會提出逾７０００條修訂案，

阻撓退休制度改革方案通過。（ｊｆ）

