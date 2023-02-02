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02/02/2023 13:35

【國際要聞】英國５０萬人大罷工，法國反對派阻退休改革方案過關

　　《經濟通通訊社２日專訊》英法兩國被大罷工浪潮席捲。英國教師、火車司機，以及公務員
爭取加薪，周三（１日）舉行２０１１年以來最大規模罷工，工會稱有５０萬人參與。
　　其中，有多達３０萬教師參與，導致各地學校關閉。此外，大部分鐵路服務暫停。由於入境
處職員加入罷工行列，政府調派軍隊協助執行邊境巡邏。
　　在法國，在本周連續舉行２日全國百萬人大罷工，反對派在國會提出逾７０００條修訂案，
阻撓退休制度改革方案通過。（ｊｆ）

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