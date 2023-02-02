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02/02/2023 15:03

【國際要聞】ＦＢＩ搜拜登住所，事先獲同意，未發現更多機密文件

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統拜登最近被曝出私宅和辦公室發現機密文件後，司法部
周三（１日）上午搜查了其位於特拉華州Ｒｅｈｏｂｏｔｈ海灘的住所，沒有發現任何機密文件
。一位不願公開身份的知情人士透露，搜查由聯邦調查局（ＦＢＩ）執行，且是事先計劃好的，
並獲得拜登同意。（ｊｆ）

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