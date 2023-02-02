《台股攻略－黃振宇》美聯儲局加息符預期，電子股紛紛受捧

《台股攻略》美聯儲局公布加息０﹒２５％，符合市場預期。美國科技股預計業績造好，消

息帶動台股半導體及元宇宙概念股上揚，加權指數最終收１５５９５點，升１７５點，創逾７個

月新高，成交金額為２７１８﹒２６億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入２３７﹒１１

億元，其中外資錄得淨買入２２５億元。

電子股紛紛受捧，臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）母公司Ｍｅｔａ公布的財報表現亮眼，帶動元

宇宙概念股交投暢旺，宏達電漲停板，達６６﹒９元，同集團的建達、全達、立衛、威盛亦同步

漲停，威鋒電子升６％；半導體權值股的台積電收５４０元，升１﹒９％、聯電收４９﹒２５元

，升０﹒９％、聯發科收７４６元，升０﹒８％；ＩＣ設計股的創意漲停，收８６４元創新高；

瑞昱、義隆、智原、鈺創、驊訊及新唐等均升３﹒５％至５﹒９％。航運股方面，貨櫃三雄的長

榮升２﹒６％，萬海升２﹒５％，陽明升１﹒８％。散裝航運股的台驊投控、慧洋－ＫＹ及台船

均升１﹒１％至１﹒５％。金融股稍為回穩，國泰金升２﹒４％，富邦金升０﹒８％，兆豐金升

０﹒８％，惟中信金受壓跌１﹒１％，彰銀、第一金及華南金均跌０﹒６％至０﹒９％。

美聯儲局加息０﹒２５％，目標區間提高升到４﹒５％至４﹒７５％，並指出通脹緩降的過

程已經開始，市場預料加息政策將維持到年底。此外，市場關注蘋果公司及部分科技股業績或許

會有下降風險，投資需要慎防大市震盪。投資方面，現時宜選股不選市，加上半導體設備大廠艾

司摩爾（ＡＳＭＬ）看好下半年半導體市場回升，因此大型半導體股值得留意。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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