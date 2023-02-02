《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所發布全面註冊制改革相關技術準備安
排的通知，將與中國結算上海分公司於今日起開放全天候測試環境，供市場機構進行聯調測試，
２月２７日至３月１０日開展全天候專項測試，３月１８日開展第一次全網測試。後續根據實際
情況再進行一次全網測試和一次通關測試，具體以後續通知為準。
02/02/2023 17:24
【註冊發行】上交所：３月１８日開展首次註冊制改革技術全網測試
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所發布全面註冊制改革相關技術準備安
排的通知，將與中國結算上海分公司於今日起開放全天候測試環境，供市場機構進行聯調測試，
２月２７日至３月１０日開展全天候專項測試，３月１８日開展第一次全網測試。後續根據實際
情況再進行一次全網測試和一次通關測試，具體以後續通知為準。
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