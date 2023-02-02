【註冊發行】上交所：３月１８日開展首次註冊制改革技術全網測試

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所發布全面註冊制改革相關技術準備安

排的通知，將與中國結算上海分公司於今日起開放全天候測試環境，供市場機構進行聯調測試，

２月２７日至３月１０日開展全天候專項測試，３月１８日開展第一次全網測試。後續根據實際

情況再進行一次全網測試和一次通關測試，具體以後續通知為準。

