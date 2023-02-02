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即市新聞

02/02/2023 12:07

《午市前瞻》港股市底強將再試２２７００，百度再炒上空間不大

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報２２１６２，升９０點或０﹒４１％，主板成
交７６５﹒５１億元。恒生中國企業指數報７５９６，升３５點或０﹒４７％。恒生科技指數報
４７７７，升８１點或１﹒７４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３９０﹒６元，升５﹒６元或１﹒４５％，成交５０﹒２１億元
；美團收報１７９﹒７元，跌０﹒４元或０﹒２２％，成交２７﹒２７億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報１１０﹒６元，升０﹒６元或０﹒５５％，成交２３﹒７１億元。百度（０９８８８）升
６﹒９３％，收報１５４﹒３元，成交１６﹒９４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美
團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊張智威：北水沽壓料已解除＊
　
　　美國聯儲局加息０﹒２５厘符合預期，主席鮑威爾更表明通脹放緩過程已經開始，道指拗腰
收升，但恒指高開２００點後走勢反覆，未有進一步向上突破。信誠證券聯席董事張智威向《經
濟通通訊社》表示，港股市底強勢，大市總成交額偏高但整體跌幅不大，日前北水回歸後引發較
大沽壓，但過去幾日可見港股承接力強，料北水有貨已盡出，阻力消散後恒指可望再試
２２７００。
　
＊百度ＡＩ聊天機械人暫未見獨特性＊
　
　　近日市傳百度（０９８８８）正研發ＡＩ聊天機械人，計劃於３月作為獨立應用推出，之後
再逐步將其合併到搜索引擎中。儘管百度未有應傳聞，但近期股價落鑊炒起並突破１４５元阻力
位。張智威指，以目前資訊推測，所謂聊天機械人或類似蘋果Ｓｉｒｉ，暫認為獨特性不高，亦
未知可以為百度帶來多少的收入進帳。他指，以技術走勢而言，百度勢強，認為短期有望挑戰去
年高位１６５元，但目前水位已不多。
　　早前同樣受惠ＡＩ修圖而炒起的美圖（０１３５７），昨日乘著百度ＡＩ概念跟炒，爆升逾
２０％，今日再高見２﹒５２元逾一年半新高。張智威直言，美圖明顯借百度氣勢炒上，基本面
而言，未算有太大盈利，整體感覺空泛，認為即使百度ＡＩ聊天機械人暫時只有傳聞，雄厚基礎
下一定比美圖來得實在。
　　張智威續指，兩股股價高水將有回落趨勢，但比起美圖，百度回調會有更多大戶基金願意接
貨，相反，美圖承接力弱或會深跌，百度若回落可先觀望１０天線支持。（ｈｃ）

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