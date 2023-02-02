《美元走勢－羅明立》歐元突破１﹒０９５０後升穿１﹒１

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒６７ １２８﹒７８ １２８﹒１７

歐元╱美元 １﹒１００６ １﹒１０２７ １﹒１００４

英鎊╱美元 １﹒２３８５ １﹒２４０１ １﹒２３７１

美元╱瑞郎 ０﹒９０７６ ０﹒９０７９ ０﹒９０６０

美元╱港元 ７﹒８４２５ ７﹒８４２６ ７﹒８３８３

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《美元走勢》周四（２日）在美聯儲局公布議息結果前，歐洲發表１月消費物價指數，按年

增長由９﹒２％放慢至８﹒５％，但核心年率則輕微上升至７％；區內１２月失業率升至

６﹒６％。美國方面，１月ＡＤＰ就業人數減少至１０﹒６萬，而１月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由

４８﹒４跌至４７﹒４，兩個數據都不及預期。凌晨時份，美聯儲局宣布加息０﹒２５％，但表

示通脹偏高並將繼續上調利率。鮑威爾在新聞發布會表示委員們在討論再加息兩次，令利率達至

限制性水平，認同通脹在回落但今年減息並不合適。美國經濟數據欠佳加上市場認為鮑威爾的偏

溫和言論，刺激美匯指數下挫至１０１邊緣。

歐元突破１﹒０９５０後升穿１﹒１，預期今日歐洲央行將加息０﹒５％，美元近期反彈乏

力，加上聯儲局暗示利率即將見頂，短期將不利美匯走勢，明晚（３日）的非農數據將是能否限

制匯價下跌的關鍵。歐洲央行今晚如繼續強調通脹風險的話，或可上試１﹒１２，支持位在

１﹒０９４０附近。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０９６０ １﹒１０８０ １﹒０９２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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