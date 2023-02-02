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02/02/2023 16:43

《美元走勢－羅明立》歐元突破１﹒０９５０後升穿１﹒１

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒６７　１２８﹒７８　１２８﹒１７
　　歐元╱美元　１﹒１００６　１﹒１０２７　１﹒１００４
　　英鎊╱美元　１﹒２３８５　１﹒２４０１　１﹒２３７１
　　美元╱瑞郎　０﹒９０７６　０﹒９０７９　０﹒９０６０
　　美元╱港元　７﹒８４２５　７﹒８４２６　７﹒８３８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（２日）在美聯儲局公布議息結果前，歐洲發表１月消費物價指數，按年
增長由９﹒２％放慢至８﹒５％，但核心年率則輕微上升至７％；區內１２月失業率升至
６﹒６％。美國方面，１月ＡＤＰ就業人數減少至１０﹒６萬，而１月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由
４８﹒４跌至４７﹒４，兩個數據都不及預期。凌晨時份，美聯儲局宣布加息０﹒２５％，但表
示通脹偏高並將繼續上調利率。鮑威爾在新聞發布會表示委員們在討論再加息兩次，令利率達至
限制性水平，認同通脹在回落但今年減息並不合適。美國經濟數據欠佳加上市場認為鮑威爾的偏
溫和言論，刺激美匯指數下挫至１０１邊緣。
　　歐元突破１﹒０９５０後升穿１﹒１，預期今日歐洲央行將加息０﹒５％，美元近期反彈乏
力，加上聯儲局暗示利率即將見頂，短期將不利美匯走勢，明晚（３日）的非農數據將是能否限
制匯價下跌的關鍵。歐洲央行今晚如繼續強調通脹風險的話，或可上試１﹒１２，支持位在
１﹒０９４０附近。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０９６０　１﹒１０８０　１﹒０９２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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