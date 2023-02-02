  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/02/2023 11:01

【美鷹加息】中原按揭：港Ｐ仍有機會上調，料美息今年５月見頂

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局宣布，上調聯邦基金利率０﹒２５厘至４﹒５厘至
４﹒７５厘區間，符合巿場預期，創２００７年以來最高水平，但加幅較上次０﹒５厘收窄，及
之前過去４次會議每次加幅０﹒７５厘為低。
　
＊美國通脹連月回落，料美息今年５月見頂＊
　
　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之
０﹒２５厘，是次加息周期由去年至今累計８次加息幅度增至４﹒５厘，美國通脹率已出現連月
回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約０﹒５厘，預期加息周期將於今年５月見頂。
　
＊港Ｐ仍有機會上調，料加幅介乎０﹒１２５％至０﹒２５％＊
　
　　她表示，最近與樓按相關１個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾５％回落至２﹒６６％
，而臨近美國加息美元拆息已有所上升，反之港元拆息回落與美息再度明顯拉闊，反映港元資金
充裕，港銀未似有即時加息壓力。然而，即使港元拆息連日下跌，但Ｈ按計之息率仍高於封頂息
率，反映銀行仍有息差壓力；加上是次加息周期本港銀行本來已大幅落後於美息加幅，故此預期
本港銀行仍有機會跟隨上調最優惠利率（Ｐ），加幅為０﹒１２５％至０﹒２５％，但視乎銀行
衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/02/2023
《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
人氣文章大行報告02/02/2023
【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價　劈恒生至$116兼叫沽
人氣文章財經熱話02/02/2023
【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2%　短炒有較大獲利空間？
人氣文章財經熱話02/02/2023
【美鷹加息】余偉文：美加息周期未結束　港元拆息或保持較高水平
人氣文章開市Good Morning02/02/2023
林家亨：受購車補貼退場拖累　料今年各車企交付量難及去年
人氣文章市場動向02/02/2023
Payment Asia帶動線上線下交易量　擴大商戶客戶群
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金