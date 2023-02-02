【美鷹加息】中原按揭：港Ｐ仍有機會上調，料美息今年５月見頂

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局宣布，上調聯邦基金利率０﹒２５厘至４﹒５厘至

４﹒７５厘區間，符合巿場預期，創２００７年以來最高水平，但加幅較上次０﹒５厘收窄，及

之前過去４次會議每次加幅０﹒７５厘為低。



＊美國通脹連月回落，料美息今年５月見頂＊



中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之

０﹒２５厘，是次加息周期由去年至今累計８次加息幅度增至４﹒５厘，美國通脹率已出現連月

回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約０﹒５厘，預期加息周期將於今年５月見頂。



＊港Ｐ仍有機會上調，料加幅介乎０﹒１２５％至０﹒２５％＊



她表示，最近與樓按相關１個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾５％回落至２﹒６６％

，而臨近美國加息美元拆息已有所上升，反之港元拆息回落與美息再度明顯拉闊，反映港元資金

充裕，港銀未似有即時加息壓力。然而，即使港元拆息連日下跌，但Ｈ按計之息率仍高於封頂息

率，反映銀行仍有息差壓力；加上是次加息周期本港銀行本來已大幅落後於美息加幅，故此預期

本港銀行仍有機會跟隨上調最優惠利率（Ｐ），加幅為０﹒１２５％至０﹒２５％，但視乎銀行

衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。（ｂｉ）

