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02/02/2023 11:33

【美鷹加息】中銀：美國今年仍會加息一至兩次，料減息機會不大

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局舉行今年首次議息會議，一如市場預期宣布加息
０﹒２５厘，令聯邦基金利率升至介乎４﹒５至４﹒７５厘。
　　中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，今次已經是美聯儲連續第二次減慢加息步伐，證明
美國加息周期已逐漸步入尾聲，主因是美國通脹率升至去年第四季９％的高位後，已呈現下降趨
勢。陳衞全相信美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會，當終極利率升至５厘後才會停止加息。
　　陳衞全指，今年餘下時間減息的機會不大，因為美國最近的就業及經濟增長數據仍然非
常理想，令年內出現大幅度衰退的機會不大。另一方面，過去幾年全球不少國家實施貿易限制，
降低全球自由貿易帶來的通脹緩減作用，令全球面對結構性通脹的挑戰。故此，除非全球經濟面
對大幅度衰退的風險，否則美聯儲應該偏向保持較高利率水平一段長時間。現時的利率情況只是
從過去十多年超寬鬆貨幣政策逐步回復正常。
　　至於美元匯價方面，美元議息後持續偏軟。美元指數自去年１１月頂部１１５下降致現時
１００，已經充分反映美元利率逐步見頂的預期，故此美元在現水平應該會保持平穩，但日圓因
４月份央行換屆而可能改變貨幣政策；澳元則因為內地放寬出入境限制，加上最近中澳關係緩和
而刺激商品需求，兩者皆可看高一線。（ｂｉ）

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