【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率至５厘

《經濟通通訊社２日專訊》香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個基
點至５厘。
金管局表示，因應美國於２月１日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間２５基點，當
前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是５厘，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的
五天移動平均數的平均值是２﹒０５厘，所以根據預設公式，基本利率設定於５厘。（ｃｌ）
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