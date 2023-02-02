【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局隔晚宣布加息０﹒２５厘，但匯豐銀行中午宣布，該

行最優惠利率將維持不變，保留在目前的５﹒６２５厘的水平。匯豐對上一次於去年１２月１６

日調整最優惠利率，當時加息２５點子。（ｃｌ）









