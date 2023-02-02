【夜期時段】即月期指最新報２２０５１點，跌３９點，高水９３點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０８０點，跌１０點，高水
１２２點，最新報２２０５１點，跌３９點，高水９３點，合約成交４９１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５４７點，跌９點，高水４１點，最新報７５４１點，跌
１５點，高水３５點，合約成交３２５張。
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《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
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