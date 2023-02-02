巴菲特再減持比亞迪逾１５５萬股Ｈ股，套現３﹒５２億元

《經濟通通訊社２日專訊》股神巴菲特續減持比亞迪（０１２１１）。根據聯交所股權披露
資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於１月２７日再減持比亞迪１５５﹒４５萬股Ｈ股，每
股平均作價２２６﹒３２元，套現３﹒５２億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由
１３﹒０４％降至１２﹒９％。（ｂｉ）
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