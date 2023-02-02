【企業盈喜】基石藥業（２６１６）料去年虧損減少不低於５３％

《經濟通通訊社２日專訊》基石藥業（０２６１６）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度的收入總額預期將不少於４﹒７５億元（人民幣．下同），較２０２１年收入約２﹒４４億
元幾乎翻了一番。集團截至２０２２年１２月３１日止年度不包括以股份為基礎的付款開支的年
度虧損預期將不超過８億元，較２０２１年同期約１６﹒９７億元大幅減少不低於５３％。
（ｂｎ）
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