《小傳日記》蔚來大減價促銷，最多減十萬人仔平到笑？

《小傳日記》新一個月開始，又係新能源車公布銷售數據嘅時候。蔚來（０９８６６）公布

今年１月交付８５０６架新車，包括２１９０架高端智能電動ＳＵＶ，以及６３１６架高端智能

電動轎車。不過就無公布按年變幅係幾多，而以上年１２月嚟計，交付量按月大減四成六。

其實唔只蔚來，連小鵬（０９８６８）１月交付量都按年大減六成，造車新勢力都明顯回塘

，所以都迫住要諗諗計。內媒報道，蔚來最新已經將舊年出嘅新車ＥＳ６、ＥＳ７同ＥＳ８都減

價促銷，其中蔚來就自己填返之前國家補貼嗰份畀客。另外因為要清貨關係，買存放得愈耐嘅車

仲會有唔同嘅優惠ｐａｃｋａｇｅ；如果庫存咗超過１２０日嘅，最多可以有４萬人仔現金回贈

；如果擺咗超過三個月嘅，仲會得到過萬銀人仔嘅「服務無憂包」，仲連埋商業保險。當然唔只

係得咁多優惠，連埋其他林林總總，集中谷銷量嘅ＥＳ６同ＥＳ８最多可以平１０萬銀人仔！

見到蔚來個交付量，同上面花臣盡出嘅優惠ｐａｃｋａｇｅ，就可以知道造車新勢力面對緊

幾咁凶險嘅境況。如果唔係砸住一堆貨出唔到，又使乜存倉時間愈長就愈多優惠。個個都知道比

亞迪（０１２１１）係新能源車龍頭，最初睇好蔚小理可以有爆發式增長，但係到而家就見到愈

來愈大競爭之下，造車新勢力唔只無爆發，仲可能會有炮灰出現。未來其他轉賣新能源車嘅傳統

造車大廠，都開始站得住腳嘅時候，剩係造車嘅「新勢力」處境好有可能會更加惡劣，可以做嘅

唯有係整到一架真係跑得出嘅代表作，再唔係真係有可能要撈多幾瓣，請請！



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