【美國加息】普徠仕：當經濟陷衰退，儲局第四季或減息７５個基點

《環富通基金頻道２日專訊》美國聯儲局一如預期放緩加息步伐至２５個基點，普徠仕首席

美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ Ｕｒｕｃｉ展望聯邦基金終端利率為５厘，有略高於該水平的風

險，當經濟陷入衰退時，當局或於第四季度減息７５個基點。當前利率已處於限制性水平，即使

終端利率仍未見頂，但已經實施大部分的緊縮措施。勞動力需求正在放緩（但勞動力市場仍然緊

張），通脹似乎已經見頂，並有調查顯示經濟增長在２０２３年內或會顯著放緩。



＊今年利率或升至５厘或以上，下半年或陷衰退通脹降溫＊



展望今年，聯儲局或將利率提高至５厘或以上水平。當局可能於２月加息２５個基點，３月

加息２５個基點，如果經濟數據符合預期，５月亦有風險再次加息２５個基點。終端利率定為６

厘或更高的前提是通脹再次加速，並有令人信服、能排除經濟陷入衰退的證據。

另外，美國經濟衰退並非迫在眉睫，但２０２３年下半年經濟很可能會陷入衰退。２０２３

年第四季度，失業率或會打破薩姆定律（即美國失業率若攀升０﹒５％以上，經濟即進入衰退階

段）。經濟衰退的原因是貨幣政策大幅收緊，而消費者支出則在總收入減少下放緩。利潤率的壓

縮可能會導致企業開始削減成本，包括減少僱員人數，從而導致勞動力市場放緩。

今年１２月核心個人消費支出物價指數或將按年下跌至２﹒８％。短期內，由於需求放緩、

供應鏈改善以及２０２２年美元升值的滯後效應（影響相對較小），通脹將由核心商品驅動。租

金通脹可能會在夏季之前下降，符合反映私營部門的租金趨勢的數據。核心服務中較具粘性的部

分（不包括租金）很可能會在今年底顯著降溫，這與經濟陷入衰退的時間點一致。



＊核心商品通脹趨勢持續，將致儲局今年末預防性減息＊



減息周期可能出現「完美的通脹減緩（Ｉｍｍａｃｕｌａｔｅ

ｄｉｓｉｎｆｌａｔｉｏｎ）」。核心商品通脹趨勢持續（因為商品需求放緩和全球供應衝擊改

善），將導致聯儲局在２０２３年末或２０２４年初進行預防性減息。另外，消費者價格指數和

個人消費支出物價指數中的房屋租金水平已經出現疲弱跡象，切合私營領域房屋的租金趨勢。在

這種情況下，聯儲局或將提前以２５個基點開始放寬加息政策，以展開減息周期及延長經濟復甦

。

通脹指標將是關鍵因素，例如３個月或６個月的年率化變動，因為趨勢比按年變化更重要。

聯儲局可以接受核心價格通脹處於２﹒０％至２﹒５％的水平。聯邦基金的利率目標是接近３厘

至４厘，即處於短期內中性水平。

美國經濟步入衰退，而需求下降不但廣泛，而且大跌至拖低各層面的通脹水平。在這種情況

下，通脹下降伴隨著失業率的上升和產出的下降，因此對當局是更清晰的訊號。即使通脹３個月

（及６個月）的年率化變動為２﹒０％至２﹒５％，但由於伴隨經濟衰退，政策反應料將更加迅

速。若出現「一般性的衰退（Ｇａｒｄｅｎ－Ｖａｒｉｅｔｙ Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ）」，預期

聯儲局將減息約３００個基點（幅度為１５０個基點至４５０個基點，取決於經濟最終陷入輕微

衰退抑或嚴重衰退）。（ｗａ）

