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02/02/2023 14:23

【美國加息】普徠仕：當經濟陷衰退，儲局第四季或減息７５個基點

　　《環富通基金頻道２日專訊》美國聯儲局一如預期放緩加息步伐至２５個基點，普徠仕首席
美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ　Ｕｒｕｃｉ展望聯邦基金終端利率為５厘，有略高於該水平的風
險，當經濟陷入衰退時，當局或於第四季度減息７５個基點。當前利率已處於限制性水平，即使
終端利率仍未見頂，但已經實施大部分的緊縮措施。勞動力需求正在放緩（但勞動力市場仍然緊
張），通脹似乎已經見頂，並有調查顯示經濟增長在２０２３年內或會顯著放緩。
　
＊今年利率或升至５厘或以上，下半年或陷衰退通脹降溫＊
　
　　展望今年，聯儲局或將利率提高至５厘或以上水平。當局可能於２月加息２５個基點，３月
加息２５個基點，如果經濟數據符合預期，５月亦有風險再次加息２５個基點。終端利率定為６
厘或更高的前提是通脹再次加速，並有令人信服、能排除經濟陷入衰退的證據。
　　另外，美國經濟衰退並非迫在眉睫，但２０２３年下半年經濟很可能會陷入衰退。２０２３
年第四季度，失業率或會打破薩姆定律（即美國失業率若攀升０﹒５％以上，經濟即進入衰退階
段）。經濟衰退的原因是貨幣政策大幅收緊，而消費者支出則在總收入減少下放緩。利潤率的壓
縮可能會導致企業開始削減成本，包括減少僱員人數，從而導致勞動力市場放緩。
　　今年１２月核心個人消費支出物價指數或將按年下跌至２﹒８％。短期內，由於需求放緩、
供應鏈改善以及２０２２年美元升值的滯後效應（影響相對較小），通脹將由核心商品驅動。租
金通脹可能會在夏季之前下降，符合反映私營部門的租金趨勢的數據。核心服務中較具粘性的部
分（不包括租金）很可能會在今年底顯著降溫，這與經濟陷入衰退的時間點一致。
　
＊核心商品通脹趨勢持續，將致儲局今年末預防性減息＊
　
　　減息周期可能出現「完美的通脹減緩（Ｉｍｍａｃｕｌａｔｅ　
ｄｉｓｉｎｆｌａｔｉｏｎ）」。核心商品通脹趨勢持續（因為商品需求放緩和全球供應衝擊改
善），將導致聯儲局在２０２３年末或２０２４年初進行預防性減息。另外，消費者價格指數和
個人消費支出物價指數中的房屋租金水平已經出現疲弱跡象，切合私營領域房屋的租金趨勢。在
這種情況下，聯儲局或將提前以２５個基點開始放寬加息政策，以展開減息周期及延長經濟復甦

　　通脹指標將是關鍵因素，例如３個月或６個月的年率化變動，因為趨勢比按年變化更重要。
聯儲局可以接受核心價格通脹處於２﹒０％至２﹒５％的水平。聯邦基金的利率目標是接近３厘
至４厘，即處於短期內中性水平。
　　美國經濟步入衰退，而需求下降不但廣泛，而且大跌至拖低各層面的通脹水平。在這種情況
下，通脹下降伴隨著失業率的上升和產出的下降，因此對當局是更清晰的訊號。即使通脹３個月
（及６個月）的年率化變動為２﹒０％至２﹒５％，但由於伴隨經濟衰退，政策反應料將更加迅
速。若出現「一般性的衰退（Ｇａｒｄｅｎ－Ｖａｒｉｅｔｙ　Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ）」，預期
聯儲局將減息約３００個基點（幅度為１５０個基點至４５０個基點，取決於經濟最終陷入輕微
衰退抑或嚴重衰退）。（ｗａ）

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