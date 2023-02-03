【美國加息】安本：儲局接近加息周期尾聲，美股續獲支持

《環富通基金頻道３日專訊》安本多元資產解決方案投資總監Ｒａｙ Ｓｈａｒｍａ－

Ｏｎｇ指，美國聯儲局一如預期加息２５個基點，但最大的改變在於立場偏向鴿派的新聞發布會

，鮑威爾在會上認同最近通脹放緩的證據，沒有強硬回應近期金融條件的放鬆，並不擔心聯儲局

的利率預測與市場定價之間的差異，理由是市場的通脹展望比聯儲局更為溫和，同時重申期望不

需過度收緊政策，指出收緊對經濟的全面影響需要時間。



＊料最終利率觸及５至５﹒２５％，美元及收益率偏軟支持美股＊



聯局儲加息接近尾聲，因為數據趨向支持暫緩加息的條件。聯儲局聲明承認它已接近足夠緊

縮的地步。此外，聯儲局希望在暫停加息之前滿足以下三個條件：增長放緩低於趨勢、通脹趨向

放緩，以及勞動力市場狀況走弱。隨著增長放緩和通脹放緩處於初始階段，預計聯儲局的最終政

策利率將觸及５﹒０至５﹒２５％，若勞動力市場數據不走弱，則存在上行的風險。

預計在美國與世界其他地區之間增長差異收窄的推動下，美元將維持偏軟，並且利率差異隨

著聯儲局放緩加息步伐並接近尾聲而收窄。隨著市場在通脹放緩和政策預期下定價，國債收益率

正在放緩。受收益率下降、美元偏軟、聯儲局逐漸溫和的立場和投資者持倉量少的推動，美國股

市短期內可能會繼續受到支持。到目前為止，現時的財報季並未引發重大擔憂。衰退風險雖然存

在且不斷上升，但不是現在出現的擔憂，而將會是２０２３年第二季度的焦點。（ｗａ）

