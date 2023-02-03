【美國加息】保德信：儲局續放鷹惟非墨守成規，料３月後暫停加息

《環富通基金頻道３日專訊》保德信固定收益（ＰＧＩＭ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ）首

席全球經濟師Ｄａｌｅｅｐ Ｓｉｎｇｈ指，從２月的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議可

以看到，聯儲局領導層仍然認為貨幣緊縮力度不足的風險比過度緊縮的風險仍然更大。因此，委

員會聲明中主要信息保持不變，即「預期於目標區間持續加息」。在新聞發布會上鮑威爾進一步

闡述這一觀點，指出勞動力市場過於緊張帶來通脹上行風險，以及加息幅度甚至超過１２月經濟

預測反映的５﹒２５厘中值的可能性。



＊經濟狀況主導儲局決策，對金融狀況緩和解釋溫和＊



據推斷，鮑威爾認為薪資和物價菲力浦斯曲線（顯示失業與通脹之間的取捨關係）仍然陡峭

，儘管愈來愈多的證據表明，即使在勞動力市場緊張和不平衡的情況下，薪資和物價的上漲仍有

所緩和。在此背景下，鮑威爾發表了鷹派言論：目前的政策息口尚未見頂，息口見頂後，保持在

這一水平的時間將會比市場預期的更長，如果情況需要的話，或將進一步加息。儘管聯儲局持鷹

派立場，但投資者明白聯儲局並非無所不知，也不是墨守成規，市場因而仍迎來強勁反彈。鮑威

爾表示，當聯儲局根據數據做決策時，經濟狀況將起主導作用，相較於聯儲局的預期，市場參與

者認為通脹和經濟增長的下行風險更大。

會議中最溫和的一面是鮑威爾對近幾個月來金融狀況緩和的解釋。他沒有將更寬鬆的市場環

境形容為市場對聯儲局反應函數的誤解，而是將其解釋為對今年通脹減緩速度和程度的不同解讀

。市場解讀可能更為準確，預計聯儲局將在３月加至５厘後暫停加息，因為有可靠的證據表明，

通脹減緩仍會持續。

最後，投資者務須謹記，央行和投資者之間的風險平衡並不對等。對於鮑威爾來說，最大的

威脅是通脹飆升，但對於市場參與者來說，風險在於錯過通脹減緩形成後出現的市場大幅反彈。

（ｗａ）

