《理財焦點－冼健岷》港通脹勢升溫，留意四類資產

《理財焦點》癸卯年祝大家身體健康，生意興隆，投資有道！

過去一年香港通脹溫和，最新公布的１２月份綜合消費物價指數，按年上升１﹒８％；然而

，展望２０２３年，隨著中港逐步通關，香港經濟復甦，勞動力市場恢復活力，通脹可能再度升

溫。

通脹會蠶食市民的購買力，為了對沖通脹，大家可留意四類資產。第一，是最為直接的通脹

掛勾債券。香港就有ｉＢｏｎｄ、綠色債券，以及銀色債券，三者大部分條款均相同，包括年期

為３年，每６個月派息一次，利息與香港綜合消費物價指數最近６個月的平均按年變動掛勾，並

且設有「保底」息率，同時本金會於債券到期時全數付清；換句話說，只要投資者持有債券至到

期，政府發行的通脹掛勾債券可被視為無風險投資。

三者之間最大的不同之處，主要在於「保底」息率，以各項債券最近一次發行為例；

ｉＢｏｎｄ為２厘，綠色債券則有２﹒５厘，銀色債券更達４厘。不過，銀色債券設有申請年齡

限制，需滿６０歲或以上才合資格認購，此外，亦不設二手市場。

其實，全球不同國家或地區也有發行通脹掛勾債券，例如具有指標作用的美國通脹掛勾債券

（Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ－Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ，簡

稱ＴＩＰＳ）。雖然當地通脹數字正在回落，但１２月份仍高企於６﹒５％，遠遠高過香港；然

而，值得注意的是，如果聯儲局持續加息打壓通脹，ＴＩＰＳ的價格將受衝擊，下跌幅度可能大

於派息回報，投資者需要小心。



＊環球經濟放緩 買黃金可避險＊



第二，是黃金。黃金被視為傳統的抗通脹工具，同時，根據歷史經驗，當環球經濟放緩甚至

衰退，加上美元弱勢，作為避險資產的黃金，走勢通常向好，而這情節很可能在今年出現。

事實上，世界黃金協會數據顯示，早於去年第三季，全球消費者及各國央行對黃金的需求十

分強勁，黃金需求（不包括場外交易）按年增長２８％至１，１８１噸；當中，單計各國央行的

購買量便接近４００噸。２０２３年首三季總計，黃金需求則按年增長１８％，回復至疫情前水

平。



＊高息資產，注意風險＊



第三，是高息資產，包括股票及債券。股票方面，環顧恆指成分股，以１月１７日收市價計

算，有２７家公司的息率超過５％，當中不乏市值以千億計甚至逾萬億元的公司。惟值得注意的

是，息率是以歷史派息計算，只作參考之用，假若公司管理層因應盈利狀況或經營環境而改變派

息政策或金額，投資者便可能大失預算。

至於債券方面，隨著美聯儲於去年加息７次，現時聯邦基金利率已達４﹒２５厘至４﹒５厘

，顯示政府債券息率亦上升至吸引的水平，例如美國２年期國債收益率就超過４厘，英國同年期

國債收益率也有約３﹒５厘，但在扣除通脹後，實際收益率其實仍處於負數，因此若要投資債券

，選擇投資實際利息更高的企業債可以提供更優良的回報。

最後，就是派息基金。顧名思義，派息基金會定期（主要是每月）派發利息予投資者，所派

發的利息來自所投資的金融產品，包括股票、債券、ＥＴＦ以至衍生工具等。因此，投資者宜留

意基金資產分布，而非專注於派息率，因應自己風險承受程度作出適合自己的選擇。

另外，萬一基金回報不如預期，基金派息可從資本撥出，以致基金的每股資產淨值下跌，亦

會減少基金可供投資的資金，並可能影響基金的價值，投資者投資前需詳細參閱基金的派息政策

。

上述抗通脹的資產，該如何進行配置，大家不妨諮詢理財顧問的專業意見後再作決定。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

