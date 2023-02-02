【註冊發行】上交所發９項配套業務規則，主板科創板各擁上市規則

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海證券交易所就全面實行股票發行註冊制

，發布９項配套業務規則，並向市場公開徵求意見。



＊主板和科創板有獨立的股票上市規則，惟制度安排實現統一＊



這些配套規則全面覆蓋發行上市審核、發行承銷、持續監管、交易和投資者保護等環節，統

籌考慮滬市主板、科創板市場，註冊制基礎制度整體適用各板塊。改革後，滬市主板和科創板仍

分別適用獨立的股票上市規則，除此之外的其他制度安排已實現了統一。

上交所發言人表示，此次對外徵求意見的９項業務規則主要涉及四個方面：

一是發行上市審核相關規則。上交所以科創板發行上市審核相關規則為基礎，將科創板首發

、再融資、併購重組的審核程序、機制和信息披露要求，擴展適用至主板，並作了優化完善。

二是發行承銷相關規則。上交所將科創板市場化發行承銷制度複製推廣至主板並優化完善。

此外，上交所還將修改上市公司證券發行與承銷實施細則，網上、網下發行業務的兩個操作性業

務細則，優化發行承銷相關流程安排。



＊新股暫不開展質押式報價回購、約定購回業務＊



三是上市公司持續監管規則。上交所還複製了科創板上市規則中差異表決權架構、紅籌企業

持續監管等制度，完善了信息披露要求和鼓勵採用涉群體性糾紛多元化解機制等內容。改革後，

主板和科創板仍分別適用獨立的股票上市規則，但除上市條件之外的主要制度安排已實現了統一

。

四是交易組織和管理相關規則。上交所整合了科創板股票交易特別規定及配套指引，優化了

交易規則體系；明確新股上市首日即可納入融資融券標的，但暫不開展質押式報價回購、約定購

回業務。



＊堅守科創板定位，專注服務「硬科技」＊



上交所發言人強調，全面實行註冊制下，主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業務模式成

熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。改革後，主板與其他板塊相互銜接

，並做了相應過渡安排，不會對主板在審企業和擬申報企業造成實質影響。

同時，全面實行註冊制後，上交所將進一步堅守科創板定位，聚焦科創板支持和鼓勵「硬科

技」企業上市的核心目標，專注服務「硬科技」。在此過程中，上交所將進一步支持符合科創板

定位的企業優先到科創板上市。

