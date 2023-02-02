【註冊發行】深交所就全面實行註冊制發布１０項配套業務規則

《經濟通通訊社２日專訊》深交所昨日就全面實行股票發行註冊制發布了１０項配套業務規

則，並向市場公開徵求意見。

深交所表示，全面註冊制的配套業務規則整合了深市主板、創業板發行上市審核、發行承銷

、持續監管、交易等規則，令深市兩個板塊註冊制配套制度總體保持一致，同時也與上交所註冊

制下配套規則體系和內容基本一致，有利於促進形成全市場更為協調、簡明、友好的業務規則體

系。

然而，在功能定位、交易機制等方面，深交所仍保持不同板塊的特色。例如，設置差異化的

上市條件，保持主板與創業板錯位發展；充分考慮主板現有投資者、上市公司結構，在複製借鑒

創業板部分交易機制的同時，尊重交易習慣，保持主板日漲跌幅限制（新股上市前五個交易日除

外）以及投資者適當性等要求不變。



＊深交所：主板突出藍籌特色，與創業板錯位發展＊



具體來看，在首發審核方面，深交所完善交易所審核與中證監註冊環節的銜接機制，明確深

交所審核工作接受中證監監督檢查。再融資審核方面，明確優先股納入註冊制審核範圍，並將主

板上市公司適用的分類審核機制擴大至創業板上市公司，同時將簡易程序的申請範圍由目前的創

業板上市公司擴展至主板上市公司，對不同板塊的再融資審核機制予以統一。重組審核方面，對

主板和創業板上市公司實施重大資產重組中標的資產的行業准入要求、重組上市條件、信息披露

要求、小額快速審核機制等作出差異化安排，並整合優化重組審核規則體系。

深交所強調，全面實行註冊制下，深市主板定位將進一步突出大盤藍籌市場特色，重點支持

業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。由此，相應設計多元包

容的上市條件，並與創業板拉開距離。

同時，深交所將堅決把好創業板定位關，進一步聚焦國家創新驅動發展戰略，著重支持優質

創新創業企業發行上市。同時，支持符合條件的尚未盈利企業在創業板上市；取消關於紅籌企業

、特殊股權結構企業申請在創業板上市需滿足「最近一年淨利潤為正」的要求。（ｌｃ）



