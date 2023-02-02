《思前想後－郭思治》恒指大升後正常調整，惟市勢不明暫宜觀望

《思前想後》踏進兔年，筆者先祝各位萬事如意，股運亨通，最重要是身體健康，因此乃最

大的財富。

大市於１月期指結算日（３０日）出現明顯反覆，恒指於日中更一度低見２１９９２點，相

對１０天線（當日收市是位於２１９２８點）僅差６４點，惟幸並未有跌穿，即是說，其時大市

技術上暫仍處欲試頂或續尋頂之形態中，但至３１日，大市在沽壓主導下終正式跌穿１０天線

（２１９９１點），故整個大市該已開始進入大幅急升後之正常回吐及調整中，而此刻技術上之

防守據點將順勢下移至２０天線（２１５０４點），此據點一旦再有失，則大市可能會出現較明

顯之拋售，其時另一個技術支持將再退守至２５０天線（２０２２５點）。



＊穩企１０天線料續尋頂，若失守或明顯回調＊



此潮升浪是始自去年１０月３１日之低位１４５９７點，至本年１月２７日高位２２７００

點止計，大市經過１２周之急升後，累積升幅已達８１０４點，論幅度確已不算小，至於運行周

期亦符合一個中期升浪之所需，故大市於高台略見回吐或稍作調整乃正常現象，問題只是大市是

否已漸擺脫續尋頂之趨勢及技術上需回調多少而已，談到此點，首先要留意的仍是１０天線之支

持，因只要恒指能續穩企於１０天線之上，即表示仍然穩企於各組常用的平均移動線之上，論形

態該屬續往上尋頂之格局，惟一旦１０天線有失，則大市不但已漸擺脫續尋頂之趨勢，且其時只

要沽壓稍作主動，整個大市或會漸進入中期升浪後之正常調整之中，而其時回調之幅度亦可能會

較明顯。



＊應已進入牛市一期，惟成交偏疏升勢受限＊



大市自去年１１月開始已連續３個月呈先低後高之形態，去年１１月恒指是由１日之低位

１４８５９點升至３０日之高位１８６４５點，即月內之升幅為３７８６點，至１２月份，恒指

是由２日之低位１８５３０點升至２８日之高位２００９９點，即月內之升幅為１５６９點，到

今年１月份，恒指是由３日之低位１９３０３點升至２７日之高位２２７００點，即月內之升幅

為３３９７點，從上述資料看，大市已連續３個月呈先低後高之形態，單從技術上看，大市確實

強勢畢現，且由於恒指已成功重越各組常用的平均移動線，故整個大市該已進入新一輪之牛市一

期之中，但有一點需留意，大市之成交金額持續偏疏，即在動力方面未見配合，由於情況一直未

能獲改善，因而大市之升勢會漸受規限，技術上可能影響２月上旬之表現，故在市勢略感不明之

下，最好暫稍作觀望。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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