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02/02/2023 14:20

【數據前瞻】中信證券：料１月信貸開門紅，社融增速續回落

　　《經濟通通訊社２日專訊》中信證券研報指出，１月是春節月但企業信貸需求旺盛，１月的
票據利率明顯上行，達到近１年的高點，與去年１月基本持平，預示信貸需求十分強勁；同時，
企業的部分融資需求轉變為貸款，也帶動了新增信貸的１月「開門紅」的情況，預計新增人民幣
貸款４﹒４萬億元（人民幣．下同），同比多增４０００億元左右。
　　社融方面，預計１月社融增速回落０﹒３個百分點至９﹒３％，企業債是主要拖累。企業債
方面，預計新增１００億元左右，比去年同期少增近６０００億元，是社融增速下滑最主要的拖
累。１月理財市場的贖回壓力有所緩解，但是尚未出現大規模回流，信用債利率依舊處於相對較
高位置，企業發行債券的意願較低。
　
＊料ＣＰＩ同比將回升，ＰＰＩ續負增長＊
　
　　通脹方面，春節出行需求顯著增加帶動非食品項價格上漲對ＣＰＩ形成支撐，綜合豬價等影
響，預計ＣＰＩ同比讀數將有所回升，ＣＰＩ同比讀數或將回升至２﹒２％附近；考慮到春節開
工生產受到一定限制，預計ＰＰＩ將繼續負增長，或在－０﹒４％的水平附近。
　　總體來看，春節後經濟活動恢復情況符合預期，政策還在積極部署推動經濟穩步回升，預計
一季度經濟有望實現顯著改善。（ｄｗ）

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