【恒大困局】恒大恒馳上海公司新增強執４０９萬元，累計２﹒８億

《經濟通通訊社２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，２月１日，恒大恒馳新能源汽車（上海）有

限公司新增一則被執行人信息，執行標的４０９萬餘元（人民幣．下同），執行法院為廣州市中

級人民法院。截至目前，該公司已累計被執行２﹒８億餘元。

恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司成立於２０１８年５月，法定代表人蔣孝軍，註冊資

本３０﹒１億元。（ｃｔ）

