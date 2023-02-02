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02/02/2023 11:28

【恒大困局】恒大恒馳上海公司新增強執４０９萬元，累計２﹒８億

　　《經濟通通訊社２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，２月１日，恒大恒馳新能源汽車（上海）有
限公司新增一則被執行人信息，執行標的４０９萬餘元（人民幣．下同），執行法院為廣州市中
級人民法院。截至目前，該公司已累計被執行２﹒８億餘元。
　　恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司成立於２０１８年５月，法定代表人蔣孝軍，註冊資
本３０﹒１億元。（ｃｔ）

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