《陶冬天下－陶冬》聯儲「打左燈、向右拐」

《陶冬天下》美國聯邦儲備局公開市場委員會在２月１日會議上決定加息２５點，至

４﹒５０－４﹒７５％；同時維持相對鷹派的語境，強調「在目標區間繼續加息將是合適的」。

此舉符合筆者的預期，聯儲「打左燈、向右拐」，一方面回到了傳統的加息力度，另一方面試圖

管理市場對減息的預期。



貨幣當局有提及最近放緩的通脹數據，但是在會後聲明和記者會上強調在結束加息周期之前

，「繼續進一步調高政策利率是必要的」。主席鮑威爾指出，盡管總體通脹水平有所回落，勞工

市場仍然過度緊張，核心服務業通脹繼續高企。他的結論是，「現在還不是宣布勝利的時候」。

他重申，相對於增長風險聯儲更關注通脹風險，決策者認為過度加息的風險是可控的，而遏制通

脹政策失敗會制造出不受控的預期，可能帶來更高的宏觀成本。至於未來政策走向，他表示「取

決於數據」。



本次會議不涉及修改經濟預測以及點陣圖，鮑威爾提及委員會再加兩次息，把政策利率調至

５％以上的判斷。目前的點陣圖預測Ｆｅｄ Ｆｕｎｄ利率上升到５﹒００－５﹒２５％後停止

加息。筆者預期聯儲再加息１－２次，每次２５點，今年不減息。利率期貨市場的價格隱含資金

預期加息至５％，然後今年會減息兩次，每次２５點。



美股和美債都對聯儲放慢加息步伐感到滿意，股債雙升。面對半杯水，到底是一半滿還是一

半空？利率已經升到１５年來的最高水平，不過加息周期應該接近尾聲。市場決定用正面態度來

解讀，強調」非通脹「（ｄｉｓｉｎｆｌａｔｉｏｎ），也就是通貨膨脹在逐步受控，而經濟仍

展現出足夠的韌性，似乎可以避免衰退。



筆者認為，真正讓市場感到鼓舞的是鮑威爾沒有講出來的話。聯儲主席回避了提及最近金融

環境的改善，暗示願意容忍市場情緒轉向正面。最近按揭市場、信用債市場和股票市場均出現了

明顯的反彈，聯儲選擇了不作政策打壓，說明它的焦點只放在就業－物價的螺旋攀升上，樂見金

融環境改善。



美國的通脹數據已經有明顯的改善，但是就業市場依然過熱。這一點市場與聯儲的判斷是一

致的。不過市場認為，美國的經濟形勢會比聯儲預料的更差，就業市場不久逆轉，迫使貨幣政策

在下半年作出Ｕ型調整。在這個問題上，筆者更認同聯儲的看法。另外股市和債市對經濟前景的

看法上也不一致，債市認為衰退不可避免，而股市則趨向於相信軟著陸。筆者認為，超額儲蓄基

本耗盡，房價飆升所帶來的財富效應已經逆轉，消費將引領經濟下滑，但是衰退並非必然。



無論何種情況，聯儲的加息周期已經接近尾聲，美國會比歐洲更早停止加息，美元匯率應該

會進一步走弱，資金應該會流出美元區，流入其他地區，尤其是新興市場。不過提醒一句，看空

美元是一個非常擁擠的交易。《陶冬》

（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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