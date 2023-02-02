《經濟通通訊社２日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行在２月第二個交易日
繼續收水。人行今日開展６６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２％。
今日有４６７０億元１４天逆回購到期，單日淨回籠４０１０億元。（ｃａ）
02/02/2023 09:31
【人行操作】人行６６０億逆回購利率持平，收水４０１０億
《經濟通通訊社２日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行在２月第二個交易日
繼續收水。人行今日開展６６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２％。
今日有４６７０億元１４天逆回購到期，單日淨回籠４０１０億元。（ｃａ）
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