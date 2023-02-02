【大國博弈】美國海關通知將扣押來自新疆的特定鋁產品

《經濟通通訊社２日專訊》知名運輸公司Ａ﹒Ｐ﹒ 穆勒－馬士基在官網表示，美國海關與

邊境保護局已開始依據《防止強迫維吾爾人勞動法》，向進口商發出對來自新疆維吾爾自治區的

特定鋁產品的扣押通知，馬士基稱美方舉措最有可能針對用於汽車零部件的鋁產品。

此前美國海關已經對新疆生產的棉花、多晶硅和番茄實施扣押令，而鋁產品成為第四項受限

產品。（ｅｙ）（ｚｚ）

