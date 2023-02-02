【註冊發行】深交所：在註冊制實施後十日內接收在審企業上市申請

《經濟通通訊社２日專訊》內地將全面實行股票發行註冊制，深交所發布通知，明確將在全

面實行註冊制主要規則發布之日起的１０個工作日內，深交所將接收深市主板首次公開發行股票

、再融資、併購重組在審企業提交的相關申請，至於新申請發行上市、再融資、併購重組的企業

，相關申請將於註冊制規則發布１０個工作日後接受。（ｅｙ）

