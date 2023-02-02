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即市新聞

02/02/2023 11:01

【註冊發行】中信証券：料年度股票融資規模至少５５００億元人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》中證監就全面實行股票發行註冊制涉及的《首次公開發行股票註
冊管理辦法》等主要制度規則草案向社會公開徵求意見，意味著滬深主板亦將實施註冊制，放寬
ＩＰＯ發行要求。
　　中信証券在報告中預測，在全年日均萬億元（人民幣．下同）交易額的假設下，預計年度股
票融資規模約５５００－６０００億元人民幣。
　
＊改革後對市場的流動性分流有限＊
　
　　信証指，全面註冊制不等同於簡單降低上市門檻，其制度設計的核心依然圍繞鼓勵優質企業
融資展開，而且券商跟投制度的落實也意味著項目選擇上會更加注重企業質量篩選。而且，由於
依然保持交易所審核、中證監註冊的基本架構不變，上市發行的節奏整體可控，改革後對市場的
流動性分流有限。
　　另外，交易制度的變化也並不意味著股票市場的波動放大。創業板漲跌幅限制從１０％提高
到２０％並沒有明顯誘發更大幅度的投機交易。實際上，在Ａ股１０％的漲跌幅限制已經可以滿
足絕大部分股票的定價需求。
　　至於券商生態方面，信証預計註冊制讓ＩＰＯ業務從公權模式回歸市場模式，在提高上市制
度包容性的同時，也對投行的項目發掘和資產定價能力提出更高要求，預計投資銀行業務將進一
步向龍頭券商集中。短期來看，信証預計投行收入佔比高且主板ＩＰＯ排隊項目規模較大的券商
受益明顯，長期來看，未來投行業務有望打通企業一二級服務鏈條，成為以企業客戶為中心的綜
合服務平台，看好綜合型的龍頭券商。（ｅｙ）

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