【註冊發行】Ａ股上市大變革，增市場化融資，制度待完善或生亂象

《經濟通通訊社記者楊英傑２日報道》在上海科創板、深圳創業板試行多年的註冊制，終於

要全面推行。中證監於周三（２月１日）盤後時段公布，就《首次公開發行股票註冊管理辦法》

等主要制度規則草案向社會公開徵求意見，當中涉及註冊制、保薦承銷、併購重組等新安排，滬

深證券交易所、全國股轉公司（北交所）、中國結算、中證金融亦同步發布相關業務規則的草案

。

內地改革後的「註冊制」接近於美國和香港的股票市場制度，而過去上交所主板及深交所主

板採用的「核准制」則更接近於歐洲各國的公司法。兩者的根本不同之處在於：在註冊制下，主

管機構只對發行公司的註冊文件的真實性進行審查，而不會對公司的投資價值進行判斷；而在核

准制下，申請上市的公司必須符合由主管機構制定的各項實質條件，以阻止投資價值較低的公司

公開發行股票。

註冊制大幅增加了新股的審批效率，降低公司的上市融資成本，中信証券在報告中預測，在

全年日均萬億元（人民幣．下同）交易額的假設下，預計年度股票融資規模約５５００－

６０００億元。

外界認為全面推行註冊制是內地股票發行制度走向市場化的一步，讓承銷商在定價和配售方

式上擁有自主權，改善股市的定價功能，抑制Ａ股市場新股高發行價、高市盈率、高超募額的「

三高」痼疾。

與此同時，增加新股發行的透明度也是註冊制的一大重點，以往公司要申請上市除了要滿足

嚴格的盈利指標外，還要經過發審委批准，不過由於審批標準不透明，所以亦存在爭議，擔心委

員吃拿卡要，發審委變「發財委」。在註冊制下，新股發行審核權下放到交易所，實質性門檻盡

可能轉化為信息披露要求，中證監強調審核註冊的標準、程序、內容、過程、結果將全部向社會

公開。



＊註冊制不保證公司質素，考驗股民能力＊



不過實行註冊制的必然結果是上市公司質素下滑，不但會出現毫無投資價值的股票，上市公

司虛構、誤導、漏報財務資料的情況只會不減反增，所以註冊制必須配合成熟的資本市場制度，

讓違規的承銷商、中介機構和上市公司接受應有的懲罰，否則只會讓Ａ股的投資價值進一步下降

。

國泰君安曾總結過美國和香港股市的背景，兩地都具備司法保障、中介機構責任歸位、完善

的公司治理、成熟理性的投資者環境和健全的退市制度等特點，維持上市審批效率較高的同時，

又能保證股票市場的認受性。

回看中國資本市場，即使是接受嚴格審核才曾上市的Ａ股市場，財務造假仍時有發生，公司

治理能力普遍堪憂，而中證監對公司和個人的頂格處罰只有６０萬元，且甚少作出刑事起訴，阻

嚇力過低，另外Ａ股市場由散戶主導，風格以不理性短線投資為主，亦會影響到市場定價功能的

順利運作。市場關注中國會否逐步完善對資本市場的監管，有效防止註冊制下的Ａ股亂象叢生。

中證監強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質量要求，審核把關將更加嚴格，審核工作主要通

過問詢來進行，督促發行人真實、準確、完整披露信息。

另外，監管機構將不再對公司的投資價值進行判斷，通過市場定價來淘汰差劣甚至是毫無投

資價值的上市公司，投資者即使投資損手亦無處投訴，總的來說充分市場化的Ａ股市場將吸引更

多優質公司上市，但同時亦更加考驗投資者的眼光。

瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍指出，新股發行數量顯著增多，抽新股的賺錢能力

較大概率會降低，投資者一方面需要強化其投資甄選能力，另一方面需要對上市後可能出現的股

價大幅波動做好充分準備，同時也需要適應註冊制下更為市場化的交易機制。



＊主板突出藍籌特色，區隔科創板創業板＊



上投摩根表示，註冊制將改善Ａ股行業結構，為部分成長型的新興產業公司打開了融資通道

，但這也帶來了另一個疑問，就是滬深主板如何和上海科創板及深圳創業板作出區隔。相信中國

當局亦曾研究過這個問題，這從主板交易新制度可以看出。根據新規，新股上市前５個交易日將

不設漲跌幅限制，但從新股上市第６個交易日起，日漲跌幅限制就和過去一樣，維持１０％不變

，而創業板及科創板非新股的單日漲跌幅限制則為２０％。

上交所強調，滬市主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規

模較大、具有行業代表性的優質企業，至於科創板則支持和鼓勵「硬科技」企業上市的核心目標

，專注服務「硬科技」。

深交所強調，深市主板定位將進一步突出大盤藍籌市場特色，重點支持業務模式成熟、經營

業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，至於創業板則著重支持優質創新創業企業發

行上市，同時支持符合條件的尚未盈利企業在創業板上市。

