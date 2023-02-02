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即市新聞

02/02/2023 15:55

【註冊發行】Ａ股上市大變革，增市場化融資，制度待完善或生亂象

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２日報道》在上海科創板、深圳創業板試行多年的註冊制，終於
要全面推行。中證監於周三（２月１日）盤後時段公布，就《首次公開發行股票註冊管理辦法》
等主要制度規則草案向社會公開徵求意見，當中涉及註冊制、保薦承銷、併購重組等新安排，滬
深證券交易所、全國股轉公司（北交所）、中國結算、中證金融亦同步發布相關業務規則的草案

　　內地改革後的「註冊制」接近於美國和香港的股票市場制度，而過去上交所主板及深交所主
板採用的「核准制」則更接近於歐洲各國的公司法。兩者的根本不同之處在於：在註冊制下，主
管機構只對發行公司的註冊文件的真實性進行審查，而不會對公司的投資價值進行判斷；而在核
准制下，申請上市的公司必須符合由主管機構制定的各項實質條件，以阻止投資價值較低的公司
公開發行股票。
　　註冊制大幅增加了新股的審批效率，降低公司的上市融資成本，中信証券在報告中預測，在
全年日均萬億元（人民幣．下同）交易額的假設下，預計年度股票融資規模約５５００－
６０００億元。
　　外界認為全面推行註冊制是內地股票發行制度走向市場化的一步，讓承銷商在定價和配售方
式上擁有自主權，改善股市的定價功能，抑制Ａ股市場新股高發行價、高市盈率、高超募額的「
三高」痼疾。
　　與此同時，增加新股發行的透明度也是註冊制的一大重點，以往公司要申請上市除了要滿足
嚴格的盈利指標外，還要經過發審委批准，不過由於審批標準不透明，所以亦存在爭議，擔心委
員吃拿卡要，發審委變「發財委」。在註冊制下，新股發行審核權下放到交易所，實質性門檻盡
可能轉化為信息披露要求，中證監強調審核註冊的標準、程序、內容、過程、結果將全部向社會
公開。
　
＊註冊制不保證公司質素，考驗股民能力＊
　
　　不過實行註冊制的必然結果是上市公司質素下滑，不但會出現毫無投資價值的股票，上市公
司虛構、誤導、漏報財務資料的情況只會不減反增，所以註冊制必須配合成熟的資本市場制度，
讓違規的承銷商、中介機構和上市公司接受應有的懲罰，否則只會讓Ａ股的投資價值進一步下降

　　國泰君安曾總結過美國和香港股市的背景，兩地都具備司法保障、中介機構責任歸位、完善
的公司治理、成熟理性的投資者環境和健全的退市制度等特點，維持上市審批效率較高的同時，
又能保證股票市場的認受性。
　　回看中國資本市場，即使是接受嚴格審核才曾上市的Ａ股市場，財務造假仍時有發生，公司
治理能力普遍堪憂，而中證監對公司和個人的頂格處罰只有６０萬元，且甚少作出刑事起訴，阻
嚇力過低，另外Ａ股市場由散戶主導，風格以不理性短線投資為主，亦會影響到市場定價功能的
順利運作。市場關注中國會否逐步完善對資本市場的監管，有效防止註冊制下的Ａ股亂象叢生。
　　中證監強調，實行註冊制絕不意味著放鬆質量要求，審核把關將更加嚴格，審核工作主要通
過問詢來進行，督促發行人真實、準確、完整披露信息。
　　另外，監管機構將不再對公司的投資價值進行判斷，通過市場定價來淘汰差劣甚至是毫無投
資價值的上市公司，投資者即使投資損手亦無處投訴，總的來說充分市場化的Ａ股市場將吸引更
多優質公司上市，但同時亦更加考驗投資者的眼光。
　　瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍指出，新股發行數量顯著增多，抽新股的賺錢能力
較大概率會降低，投資者一方面需要強化其投資甄選能力，另一方面需要對上市後可能出現的股
價大幅波動做好充分準備，同時也需要適應註冊制下更為市場化的交易機制。
　
＊主板突出藍籌特色，區隔科創板創業板＊
　
　　上投摩根表示，註冊制將改善Ａ股行業結構，為部分成長型的新興產業公司打開了融資通道
，但這也帶來了另一個疑問，就是滬深主板如何和上海科創板及深圳創業板作出區隔。相信中國
當局亦曾研究過這個問題，這從主板交易新制度可以看出。根據新規，新股上市前５個交易日將
不設漲跌幅限制，但從新股上市第６個交易日起，日漲跌幅限制就和過去一樣，維持１０％不變
，而創業板及科創板非新股的單日漲跌幅限制則為２０％。
　　上交所強調，滬市主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規
模較大、具有行業代表性的優質企業，至於科創板則支持和鼓勵「硬科技」企業上市的核心目標
，專注服務「硬科技」。
　　深交所強調，深市主板定位將進一步突出大盤藍籌市場特色，重點支持業務模式成熟、經營
業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，至於創業板則著重支持優質創新創業企業發
行上市，同時支持符合條件的尚未盈利企業在創業板上市。

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