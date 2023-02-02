【ＦＯＣＵＳ】今年無意降息，市場不信鮑公

【ＦＯＣＵＳ】如果要用一句話評論ＦＯＭＣ（聯儲公開市場委員會）２０２３年首次議息
，那就是－－「市場不信鮑威爾」。盡管他堅稱「持續加息將是適當」、「宣布勝利為時過早」
、「今年降息不合適」，但債息跳水、納指狂升、交易員加大下半年減息押注，都如同新債王岡
拉克對投資者的建議錦囊，「關注市場，而不是美聯儲。」
＊首認商品領域現通縮＊
聯邦基金終端利率會否達到１２月點陣圖預期的５％－５﹒２５％水平？ＦＯＭＣ接下來３
月、５月會否如鮑威爾暗示的再加息「兩次」？Ｗｈｏ ｃａｒｅｓ？皆因聯儲此輪自１９８０
年代以來最激進的加息行動，在市場看來已成過去式。
最直接的證據，首推議息聲明措辭改變，將俄烏戰爭影響從１２月的「給通脹帶來上行壓力
」改為「助推已處高位的全球不確定性」；對通脹的表述從１２月的「仍然高企」該為「已有所
放緩但仍然高企」；對利率目標區間的考慮從１２月的「上調幅度」改為「上調程度」。
更令市場振奮的，是鮑威爾在議息後記者會首認，看到商品領域的「通貨緊縮」；以及一改
１２月議息時「對金融環境無端寬鬆」的警告，對實際升至一年最寬鬆水平的金融狀況，以一句
「重點不是短期走勢」輕輕帶過。
＊一旦降息或意味衰退＊
鑒於此，盡管他重申「歷史記錄強烈警告勿過早放鬆政策」，但２年、５年、１０年期美債
孳息急挫，納指年初至今漲幅擴大至近１３％，歐元大漲，期貨市場甚至預期今年底前將累計降
息５０基點。
但鮑威爾認為利率將維持在目標水平多久？他提出三個考慮因素，增長適度放緩、就業略微
疲軟、通脹穩步下降，倘若經濟表現大致符合此預測，那麼今年不適合降息。
但反向思考，若下半年真的觸發降息，將意味經濟增長急劇放緩、就業市場失業率急升、通
脹快速下行；換言之，聯儲一旦真正轉向政策寬鬆，實際恐意味衰退逼近，此對股市並非好消息
，Ｂｅ ｃａｒｅｆｕｌ ｗｈａｔ ｙｏｕ ｗｉｓｈ ｆｏｒ。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇