【新冠感染】深圳開通內地居民赴港接種復必泰二價疫苗預約平台

《經濟通通訊社２日專訊》為香港供應「復必泰」新冠疫苗的復星醫藥早前宣布，將開通預

約接種平台，供用戶預約在兩地通關後，來香港自費接種復必泰二價疫苗。

目前，深圳市前海蛇口自貿區醫院已正式上線赴港接種「復必泰二價疫苗」預約申請功能。

有意向者可在「深圳市前海蛇口自貿區醫院」公眾號上進行預約，或直接到院咨詢。（ｃａ）

