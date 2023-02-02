【新冠感染】深圳開通內地居民赴港接種復必泰二價疫苗預約平台

《經濟通通訊社２日專訊》為香港供應「復必泰」新冠疫苗的復星醫藥早前宣布，將開通預
約接種平台，供用戶預約在兩地通關後，來香港自費接種復必泰二價疫苗。
目前，深圳市前海蛇口自貿區醫院已正式上線赴港接種「復必泰二價疫苗」預約申請功能。
有意向者可在「深圳市前海蛇口自貿區醫院」公眾號上進行預約，或直接到院咨詢。（ｃａ）
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