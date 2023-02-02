《經濟通通訊社２日專訊》俄羅斯外長拉夫羅夫（Ｓｅｒｇｅｉ Ｌａｖｒｏｖ）周四表示
，俄羅斯與中國的關係沒有任何限制，儘管不是正式的軍事聯盟，但具有更高和更廣泛的性質。
俄羅斯外交部早前表示，總統普京邀請中國國家主席習近平在今年春季出訪莫斯科，而俄媒
報道，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪俄期間將與普京會面，並與
俄方討論關於習近平訪俄準備工作的問題。不過中國外交部發言人毛寧重申沒有可以提供的信息
。（ｃａ）
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02/02/2023 17:40
【大國博弈】俄外長：俄中關係比軍事同盟更強大，沒有限制
《經濟通通訊社２日專訊》俄羅斯外長拉夫羅夫（Ｓｅｒｇｅｉ Ｌａｖｒｏｖ）周四表示
，俄羅斯與中國的關係沒有任何限制，儘管不是正式的軍事聯盟，但具有更高和更廣泛的性質。
俄羅斯外交部早前表示，總統普京邀請中國國家主席習近平在今年春季出訪莫斯科，而俄媒
報道，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪俄期間將與普京會面，並與
俄方討論關於習近平訪俄準備工作的問題。不過中國外交部發言人毛寧重申沒有可以提供的信息
。（ｃａ）
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