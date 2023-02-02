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02/02/2023 09:12

《港股偉論－黃偉豪》光伏板塊走勢落後，協鑫科技估值嚴重偏低

　　《港股偉論》港股自去年１０月底起升勢顯著，由去年１０月３１日的低點１４５９７點升
至１月２７日的高點２２７００點，累積上升８１０３點或５５﹒５％。同期大部分板塊亦出現
不同程度的上升，惟獨光伏板塊「斯人獨憔悴」，特別是上游企業，股價幾乎持續在低位反覆。
箇中原因，主要是市場把焦點放在硅料價格過去持續下跌之上。　　
　
　　但事實上，今年應為開啟光伏超級需求周期之年。根據行業預測，今年實際組件需求超過
４８０ＧＷ，涉及多晶硅料約１３０萬噸。而隨著光伏全產業鏈的價格回落，全球電站對硅料的
需求料出現上升，對價格形成支撐，預期今年硅平均價格應可保持在１５０元╱公斤以上。　　
　
　　過去硅料價格的回調給新增產能帶來不確定性，很多行業新進者採取觀望態度，部分甚至暫
停多晶硅擴建計劃或下調建設規模。市場目前預計，今年硅料總產量僅約１４０萬噸左右。但正
因如此，供應減少配合需求上升，料硅料供需可逐漸取得平衡，有利硅料價格逐步回穩，甚至上
升。　
　
　　協鑫科技（０３８００）為光伏行業中的硅料龍頭，其生產的顆粒硅具高品質和低成本優勢
。未來規劃持續釋放新產能，在四川及內蒙古等地釋放約２６萬噸產能。在環保政策及發展新能
源的前提下，協鑫科技前景看法正面。２０２２年上半年業績亮麗，收入及股東應佔利潤按年分
別上升７４﹒１％及１８７﹒１％至１５３﹒２６億及６９﹒０９億元人民幣，下半年業績料更
具憧憬。再加上國家能源局等部門已明確將顆粒硅列入發展硅能源「十四五」規劃中優先支持的
高科技產品，而下游拉晶企業部分已與協鑫科技簽訂以顆粒硅為主的硅料採購長單，期限覆蓋至
２０２６╱２０２７年，採購量達１０３﹒５９萬噸，未來盈利能力亦具保證。　
　
　　股份目前估值嚴重偏低，預期市盈率僅約３﹒６倍。另從走勢上，股價在約２元左右位置的
支持力度不俗，現價亦處於估值低點。建議投資者可作中長期持有，未來估值向上重估的機率高
，預期股價上望的空間大。　
《中薇證券研究部執行董事　黃偉豪》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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