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02/02/2023 14:01

【通關復常】田北辰：羅湖口岸最快下周一重開，列車班次較以前疏

　　《經濟通通訊社２日專訊》特首李家超早前表示有信心很快可以與內地全面通關，取消核酸
檢測要求和人數限額，以及開放更多關口。深圳市口岸辦今日回覆傳媒查詢時承認，計劃下周一
（６日）重開羅湖口岸，最終落實時間及是否有過境配額則要等公告為準。據悉，香港政府及港
鐵（０００６６）已為口岸重開作演練。實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，羅湖口岸
最快下周一開通，將取消核酸檢測要求和配額限制，惟日後經東鐵往羅湖站，班次或較以前疏。
　
＊傾向開放落馬洲口岸、蓮塘╱香園圍客運口岸＊
　
　　田北辰解釋，由於聯檢大樓裝修未完成，變相只能局部開放，若港鐵班次像以前般頻密，內
地都頗大問題。田北辰指，頗大機會班次會調疏，「即是有些去落馬洲，有些去羅湖，全部經上
水，有些可能到上水後回頭，可能每４、５班車或者更長才有一班車去羅湖。將來去羅湖的列車
可能本地人覺得很逼、上不到。」
　　羅湖商業城物業管理公司昨天（１日）發通告表示，羅湖口岸下星期一通關，提醒商戶盡快
補貨和整理，通關首天必須開門營業，請商戶務必支持配合。
　　雖然深圳羅湖聯檢大樓即將重建，但據悉，屆時關口設施仍會全面開放，待旁邊的交通樓改
建作臨時清關用途，主樓才會展開改造工程。據悉當局初步傾向落馬洲口岸、蓮塘╱香園圍客運
口岸也會開放。（ｃｌ）

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