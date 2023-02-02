【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒２９億元，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開７８點，報２１９２０點。最高升２２９
點報２２０７２點，最低跌１３８點報２１７０３點。恒指收報２２０７２點，升２２９點或
１﹒０５％。
北水全日淨流出２０﹒２９億元，減少６７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、商湯（０００２０）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多的依次是騰訊控
股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１５５５﹒７４億元減少１０﹒５％。其中港股通成交４１９﹒６億元，佔總成交
２７％。
美團升３﹒１５％報１８０﹒１元，北水淨買入７﹒３億元；商湯升３﹒５２％報２﹒９４
元，北水淨買入４億元；理想汽車升９﹒３７％報１０３﹒９元，北水淨買入１﹒８億元。
騰訊控股升０﹒７３％報３８５元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌０﹒２％報
５﹒０７元，北水淨賣出５﹒４億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ７﹒３３
商湯 （０００２０） ４﹒０１
理想汽車 （０２０１５） １﹒８５
中國移動 （００９４１） １﹒７７
中國海洋石油 （００８８３） １﹒１１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －６﹒１３
建設銀行 （００９３９） －５﹒３７
香港交易所 （００３８８） －４﹒０１
工商銀行 （０１３９８） －２﹒５０
小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒８４
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