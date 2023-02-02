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02/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒２９億元，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開７８點，報２１９２０點。最高升２２９
點報２２０７２點，最低跌１３８點報２１７０３點。恒指收報２２０７２點，升２２９點或
１﹒０５％。
　　北水全日淨流出２０﹒２９億元，減少６７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、商湯（０００２０）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多的依次是騰訊控
股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１５５５﹒７４億元減少１０﹒５％。其中港股通成交４１９﹒６億元，佔總成交
２７％。
　　美團升３﹒１５％報１８０﹒１元，北水淨買入７﹒３億元；商湯升３﹒５２％報２﹒９４
元，北水淨買入４億元；理想汽車升９﹒３７％報１０３﹒９元，北水淨買入１﹒８億元。
　　騰訊控股升０﹒７３％報３８５元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌０﹒２％報
５﹒０７元，北水淨賣出５﹒４億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒３３
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　４﹒０１
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒８５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒７７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－６﹒１３
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－５﹒３７
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－４﹒０１
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒５０
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　－１﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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