【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒２９億元，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開７８點，報２１９２０點。最高升２２９

點報２２０７２點，最低跌１３８點報２１７０３點。恒指收報２２０７２點，升２２９點或

１﹒０５％。

北水全日淨流出２０﹒２９億元，減少６７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、商湯（０００２０）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多的依次是騰訊控

股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１５５５﹒７４億元減少１０﹒５％。其中港股通成交４１９﹒６億元，佔總成交

２７％。

美團升３﹒１５％報１８０﹒１元，北水淨買入７﹒３億元；商湯升３﹒５２％報２﹒９４

元，北水淨買入４億元；理想汽車升９﹒３７％報１０３﹒９元，北水淨買入１﹒８億元。

騰訊控股升０﹒７３％報３８５元，北水淨賣出６﹒１億元；建設銀行跌０﹒２％報

５﹒０７元，北水淨賣出５﹒４億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ７﹒３３

商湯 （０００２０） ４﹒０１

理想汽車 （０２０１５） １﹒８５

中國移動 （００９４１） １﹒７７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －６﹒１３

建設銀行 （００９３９） －５﹒３７

香港交易所 （００３８８） －４﹒０１

工商銀行 （０１３９８） －２﹒５０

小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒８４

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