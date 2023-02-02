《日入而息》你好香港啟動送５０萬張機票，港銀維持Ｐ不變

《今天重點》

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李家超稱本港已無縫與世界接軌，將免費派５０萬張機票；陳茂波稱盼本港銳變到新階段，設香

港新優勢專責小組；機管局表示航企將舉辦活動派５０萬張機票，另備８萬張今夏贈港人

匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變；恒生維持最優惠利率５﹒６２５厘不變；中銀香港維持

最優惠利率５﹒６２５厘不變；渣打香港：最優惠貸款利率維持５﹒８７５厘不變

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）逾１５５萬股Ｈ股，套現３﹒５２億元

新世界（０００１７）無意出售鰂魚涌Ｋ１１甲級寫字樓股權

總商會倡派不少於５０００元消費券，延長還息不還本計劃；總商會表示無意恒常化派消費券，

建議分階段樓市撤辣

傳澳門計劃徵收５％博彩中介佣金稅，業界冀賀一誠行使豁免權

田北辰稱羅湖口岸最快下周一重開，列車班次較以前疏

蔚來（０９８６６）開啟史無前例降價促銷，舊款ＥＳ６和ＥＳ８降幅最高超１０萬；蔚來回應

降價促銷：本次是針對少量展車、庫存車給予優惠政策

商務部表示去年企業承接服務外包合同額同比增１４％；縮減外資准入負面清單，加大現代服務

業開放；聚焦汽車、家居等推動出台一批新促消費政策；制定海南自貿港禁止、限制進出口貨物

清單；全年對外非金融類直投７８５９億增７﹒２％；中國理解偏差仍是外資投資興業的熱土；

今年外貿極其嚴峻，要更大力度優結構穩出口；商務部回應對太陽能電池生產技術出口限制

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《即日市況》

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恒指全日低收１１３點報２１９５８，碧服收瀉６％，百度升５％

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《深滬股市》

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滬綜指近平收，成交再破萬億，券商股衝高回落

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《美元匯價》

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歐元突破１﹒０９５０後升穿１﹒１

歐元最新報１﹒０９９３╱９５，日圓最新報１２８﹒９３╱９６

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《公司業績》

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中航科工（０２３５７）附屬中航光電去年多賺３６﹒８１％

長汽（０２３３３）業績快報：去年純利增２３％至８２﹒７９億人幣

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《公司資訊》

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新世界（０００１７）無意出售鰂魚涌Ｋ１１甲級寫字樓股權

石四藥（０２００５）治療腸道和糖尿病神經病變兩藥物獲註冊批件

平保（０２３１８）旗下陸金所擬以介紹形式申請在港雙重上市

渣打銀行（０２３８８）委任童致中為大中華及北亞區私人銀行主管

潤歌控股（０２４２２）料今年研發開支微增，擬進一步收購營銷及相關行業公司

蔚來（０９８６６）開啟史無前例降價促銷，舊款ＥＳ６和ＥＳ８降幅最高超１０萬；蔚來回應

降價促銷：本次是針對少量展車、庫存車給予優惠政策

螞蟻集團井賢棟稱國家支持民營方向不變等四個確定是拼發展的底氣

信達生物（０１８０１）去年第四季度共取得總產品收入約１０億元人民幣

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）逾１５５萬股Ｈ股，套現３﹒５２億元

澳能（０１１８３）與ＧＳＳ Ｅｎｅｒｇｙ就東南亞電動汽車業務達成戰略合作

錦州銀行（００４１６）境內主要股東擬對該行實施一攬子財務重組交易

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《神州民企》

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匯聯金融服務（０８０３０）發公開信，冀港交所給予復牌機會

恒大恒馳上海公司新增強執４０９萬元，累計２﹒８億

景瑞控股（０１８６２）１月合約簽約銷售額按年跌４６％至３﹒４２億元人民幣

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《中國要聞》

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三部門聯合印發《養老和家政服務標準化專項方案》

發改委表示補助煤礦安全改造，單個項目最高３０００萬

中糧福臨門引入社保、國壽等戰略投資，集資２１０億

餐飲ＳａａＳ服務商嘩啦啦再延遲商戶提款至３月底

全國昨日共發送旅客４３４８萬人次，按年增５６％

中國國際消費品博覽會將於４月１１－１５日海口舉辦

商務部表示去年企業承接服務外包合同額同比增１４％；縮減外資准入負面清單，加大現代服務

業開放；聚焦汽車、家居等推動出台一批新促消費政策；制定海南自貿港禁止、限制進出口貨物

清單；全年對外非金融類直投７８５９億增７﹒２％；中國理解偏差仍是外資投資興業的熱土；

今年外貿極其嚴峻，要更大力度優結構穩出口；商務部回應對太陽能電池生產技術出口限制

人行６６０億逆回購利率持平，收水４０１０億

深圳１月二手住宅成交跌一成至１３９１套，處歷史低

上海２０２２年ＧＤＰ以４﹒４７萬億元排全國第一

工商銀行總行原個人金融業務總監李衛平接受審查調查

建行深圳分行原行長王業被雙開，涉受賄及違法放貸

特斯拉上海廠據報２至３月提產，滿足降價增加需求

據報瑞信拓內地業務差最後審批，擬拆出離岸交易業務

銀行加大同業存單計劃發行規模，應對復甦後融資需求

據報流出小米汽車設計文件的供應商被罰１００萬元人民幣

上海臨港新片區今年地區生產總值目標為增長２０％

廈門推３年國際航線補貼，年度補貼最高１﹒１億元人民幣

上海口岸去年跨境電商出口總金額按年增２﹒８倍

全球跨國投資臨下行壓力，商務部：外資來華意願仍強

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１％，報１５５９５﹒１６點

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《國際要聞》

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ＦＢＩ搜拜登住所，事先獲同意，未發現更多機密文件

北韓外務省警告「以核還核」，無意與美國展開對話

日本北部暴風雪５８架次航班取消

美眾院共和黨人計劃下周三啟動對拜登家族調查

美防長奧斯汀訪菲，馬拉尼擬允美軍使用４個新基地

英國５０萬人大罷工，法國反對派阻退休改革方案過關

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《外圍經濟》

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人工智能投資取得進展，Ｍｅｔａ第四季銷售高於預期

分析料基本面持續惡化將令美股由升轉跌

南韓１月ＣＰＩ年率達５﹒２％，電費推高通脹壓力

印度富豪阿達尼旗下公司取消發行２４億美元股票

巴西央行決定維持基準利率在１３﹒７５厘

市場預計英倫銀行會加息半厘

歐洲央行仍主要關注核心通脹率指標

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《大國博弈》

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美兩院議員提法案，擬禁中國人投資及收購美國農地

美國海關通知將扣押來自新疆的特定鋁產品

芯片組織ＳＥＭＩ批評日本荷蘭對華技術管制不夠嚴格

俄外長表示俄中關係比軍事同盟更強大，沒有限制

商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾下周視頻會晤

據報美國扣押中國進口鋁產品，外交部促停止打壓中企

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《美鷹加息》

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中原按揭表示港Ｐ仍有機會上調，料美息今年５月見頂

中銀表示美國今年仍會加息一至兩次，料減息機會不大

余偉文稱美加息周期未結束，港元拆息或保持較高水平

匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

恒生維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

中銀香港維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

經絡表示港銀暫未見即時加息壓力，正面支持樓按市場

美國加息０﹒２５厘符預期，港銀有機會跟隨加Ｐ

美聯表示Ｐ維持不變，料２月二手成交五千宗創１９月高

普徠仕表示當經濟陷衰退，儲局第四季或減息７５個基點

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《註冊發行》

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上交所發９項配套業務規則，主板科創板各擁上市規則

上投摩根表示全面註冊制推行後將帶來三大變化

中信証券料年度股票融資規模至少５５００億元人民幣

廣發基金表示將立足股票深度研究，堅持價值投資

招商證券表示實行註冊制，券商投行直接受益創投迎機會

普華永道表示全面註冊制對提高直接融資比重具重要意義

深交所表示在註冊制實施後十日內接收在審企業上市申請

深交所就全面實行註冊制發布１０項配套業務規則

華泰聯合證券：全面註冊制倒逼投行提升質控能力

Ａ股上市大變革，增市場化融資，制度待完善或生亂象

上交所表示３月１８日開展首次註冊制改革技術全網測試

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《其他消息》

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傳羅湖口岸下周一起正式通關，周二取消配額與核檢

李家超稱本港無縫與世界接軌，將免費派５０萬張機票；李家超周末率團訪問中東，加強與香港

貿易投資聯繫

田北辰稱羅湖口岸最快下周一重開，列車班次較以前疏

陳茂波稱盼本港銳變到新階段，設香港新優勢專責小組；全球主要央行陸續收緊銀根，感恩國家

堅實支持

總商會倡派不少於５０００元消費券，延長還息不還本計劃

何永賢稱現時簡約公屋八個選址已是最佳選擇

卓永興稱港府興建簡約公屋有充分理據，何苦糾纏造價問題

孫玉菡稱高端人才計劃接逾七千申請，料可補足香港人才缺口

金發局促香港發展自願碳市場，並提出有利考慮因素

傳澳門計劃徵收５％博彩中介佣金稅，業界冀賀一誠行使豁免權

總商會表示無意恒常化派消費券，建議分階段樓市撤辣

深股通額度全日用２６﹒５億元，外資連續１７日淨流入；滬股通額度全日用１９億元，外資流

入２７億元

１月住宅買賣合約總值２５４億元，按年跌４１﹒４％

中原表示加息周期快見頂，料樓市由小陽春轉大牛市

啟德海灣１期有機會月內推售，歡迎區內發展簡約公屋

ＰａｙＰａｌ全資子公司貝寶支付增資至４５億元獲批

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ與四家電訊商合作開通繳費服務

ＭＩＲＲＯＲ演唱會意外，藝能工程３職員今提堂獲准保釋下月再訊

廠商會上調本港今年ＧＤＰ增長預測至４％以上

保泰人壽委任臨床腫瘤科權威莫樹錦出任醫療顧問

ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期７２９伙料月底開售，主打１、２房

機管局表示航企將舉辦活動派５０萬張機票，另備８萬張今夏贈港人

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《新冠感染》

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本港新增４４４宗陽性核酸檢測個案，多１２名患者亡

國家藥監局表示做好新冠病毒疫苗藥物研發工作

孫玉菡稱快測結果難作申領病假，修法需社會共識

高永文反對設獨立調查委員會，憂製造更多內耗

深圳開通內地居民赴港接種復必泰二價疫苗預約平台

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